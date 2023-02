Une infection COVID antérieure "aussi efficace que les vaccins" pour prévenir une maladie grave selon une étude financée par Bill Gates et publiée par The Lancet (Sky News)

Une infection à la COVID antérieure "aussi efficace que les vaccins" pour prévenir une maladie grave Article originel : Past COVID infection 'as good as vaccines' at preventing severe illness Par Chris Lockyer Sky News, 17.02.23

Bien que les recherches suggèrent que l'immunité naturelle pourrait être aussi efficace que les vaccins pour prévenir les maladies graves liées à l'infection par la COVID-19, les auteurs de l'étude encouragent les gens à se faire vacciner afin d'éviter toute complication liée à une infection initiale.

Une infection COVID passée renforce l'immunité à long terme et réduit le risque d'hospitalisation et de décès au même niveau que la vaccination, selon une nouvelle recherche évaluée par des pairs.

L'étude, dirigée par l'Université de Washington et publiée par la revue médicale The Lancet, est considérée comme "l'étude la plus complète à ce jour" sur l'impact de l'immunité naturelle contre la maladie.

"Pour les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 au moins une fois auparavant, l'immunité naturelle contre la maladie grave (hospitalisation et décès) était forte et durable pour toutes les variants (88 % ou plus à 10 mois après l'infection)", indiquent les chercheurs.



Cependant, il a été constaté que la capture de variants antérieurs offrait une protection immunitaire réduite contre la réinfection par le virus Omicron, plus transmissible, qui s'élève à 36 % après 10 mois.

La recherche, financée en partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, a inclus 65 autres études provenant de 19 pays, portant spécifiquement sur les personnes qui n'ont pas été vaccinées.

Elle suggère que le niveau et la durée de la protection contre la réinfection, les symptômes et la maladie grave sont au moins équivalents à ceux fournis par deux doses de vaccins à ARNm comme Pfizer et Moderna.

Les chercheurs ont également découvert que la protection contre la réinfection par une souche pré-Omicron était d'environ 85 % au premier mois, pour tomber à 79 % au bout de 10 mois, après analyse de 21 autres études portant sur les délais....