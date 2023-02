Une nouvelle analyse montre que l'augmentation des décès excessifs est clairement liée à des taux de vaccination plus élevés en Angleterre (Daily Sceptic)

Une nouvelle analyse montre que l'augmentation des décès excessifs est clairement liée à des taux de vaccination plus élevés en Angleterre Articles originel : Higher Excess Deaths Clearly Linked to Higher Vaccination Rates in England, New Analysis Shows Par Will Jones Daily Sceptic, 10.02.23

L' analyse a porté sur les taux de décès excessifs et les taux de vaccination pour l'ensemble des 300 zones administratives de niveau inférieur en Angleterre. Elle a utilisé la moyenne quinquennale pré-pandémique (2015-19) comme base de référence et a contrôlé les facteurs de confusion tels que l'âge et la privation en comparant les résultats de l'ère de la vaccination à ceux de la première vague Covid, avant que les vaccins ne soient disponibles (figure 1).

Selon une analyse des données officielles pour l'Angleterre, plus une région a reçu de doses de vaccin, plus le nombre de décès en excès y est élevé, ce qui renforce les craintes que les nouveaux vaccins contre la Covid contribuent à la forte augmentation des décès en excès observée depuis la mi-2021.

Lors de la première vague (du 15 mars au 21 juin 2020), les zones qui allaient être plus fortement vaccinées présentaient en moyenne une surmortalité plus faible (le taux de vaccination de référence est celui du 7 mars 2021, première dose uniquement). Cela résulte de l'effet vaccinal sain, selon lequel les personnes qui choisissent de se faire vacciner tendent en moyenne à être également des personnes dont l'état de santé était meilleur avant la vaccination (à noter que la vaccination et la santé tendent toutes deux à être corrélées à la richesse). Par conséquent, même si le vaccin était un placebo sans effet, les régions les plus vaccinées auraient en moyenne moins de décès en excès que les régions les moins vaccinées. La pente descendante du graphique ci-dessus est donc une base de référence pour ce qui se passe après le déploiement du vaccin. Après le déploiement de la vaccination, si la pente s'accentue, cela signifie que les zones les plus vaccinées présentent une surmortalité encore plus faible qu'avant le déploiement, ce qui indique que le vaccin peut faire baisser le taux de mortalité et sauver des vies comme prévu. En revanche, si la pente devient plus faible ou s'inverse, cela signifie que quelque chose contrecarre l'avantage sanitaire de fond des zones les plus vaccinées, ce qui suggère que les vaccins peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché et augmenter la surmortalité.

L'analyse a porté sur les trois périodes de surmortalité en Angleterre après le déploiement du vaccin (figure 2). Il s'agit, en gros, de la période Alpha de l'hiver 2020-21 (du 20 décembre 2020 au 7 mars 2021), de la période Delta du second semestre 2021 (du 27 juin 2021 au 9 janvier 2022) et de la période Omicron de 2022 (du 27 mars 2022 au 1er janvier 2023) - bien qu'il soit important de garder à l'esprit que pour les périodes Delta et Omicron, la plupart des décès en excès n'étaient pas liés au Covid.