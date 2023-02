[Vidéo] Fichage et discrimination ethnique : comment la justice a blanchi le PSG (Mediapart)

Le PSG a été blanchi des soupçons de fichage et de discrimination ethnique par le parquet de Paris, alors que l’enquête judiciaire a confirmé nos révélations issues des « Football Leaks » publiées en 2018. Les enquêteurs ont omis des éléments à charge dans leur rapport et n’ont pas travaillé en profondeur sur la possible implication de la direction du club.

Il est rare qu’une pratique reconnue comme « illégale » soit blanchie par la justice. C’est pourtant le traitement favorable dont a bénéficié le PSG. En août dernier, le parquet de Paris a classé sans suite l’enquête pour fichage et discrimination ethnique ouverte en novembre 2018 à la suite d’une plainte de la Ligue des droits de l’homme (LDH), basée sur révélations de Mediapart et de l’émission « Envoyé spécial »...

Lire la suite