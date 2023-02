[Vidéo] Peter Hitchens : les censeurs de la Covid passent à l'Ukraine. Le journaliste met en garde contre l'extension de la surveillance par le gouvernement (Unherd)

Peter Hitchens : les censeurs de la Covid passent à l'Ukraine

Article originel : Peter Hitchens: the Covid censors are moving on to Ukraine

Unherd, 30.01.23

Le journaliste met en garde contre l'extension de la surveillance par le gouvernement.

Peter Hitchens a été l'un des plus ardents et des plus virulents critiques de la politique de confinement du gouvernement pendant la pandémie de laCovid. Sur Twitter, dans sa chronique du Mail on Sunday et dans diverses interviews (dont UnHerd), il a remis en question sans relâche la décision du No10 de mettre en place des mesures de confinement qui, selon lui, ne contribueraient guère à empêcher la propagation du virus. Ce à quoi il ne s'attendait pas, cependant, c'est à figurer dans le "rapport anti-désinformation" hebdomadaire du gouvernement, dès juin 2020. Selon un nouveau rapport de Big Brother Watch, le journaliste et auteur est l'une des nombreuses personnalités à avoir été surveillées par le gouvernement en raison de ses opinions contre le confinement.

En collaboration avec la 77e brigade, "une unité combinée de l'armée régulière et de la réserve" dans laquelle les soldats étaient chargés de mener une "guerre psychologique non létale", Hitchens a été marqué pour avoir partagé des articles critiquant l'approche du gouvernement dans la gestion du virus. Il ne sait toujours pas s'il a été banni ou censuré. "Le gouvernement regarde ce que font les journalistes", a déclaré Hitchens à Freddie Sayers d'UnHerd, "c'est une forme de censure très douce". Plus que cela, "c'est un outrage complet aux principes de la liberté d'expression dans une société libre, et un outrage dont nous devrions être très inquiets." Ce n'est que grâce à un lanceur d'alerte de la 77e Brigade que ces informations ont été révélées. "Il ne pensait pas avoir rejoint l'armée pour faire le genre de choses qu'on lui avait demandé de faire [surveillance en ligne des civils britanniques]", a déclaré Hitchens. "Ce n'est vraiment pas le rôle du gouvernement de décider quelles opinions doivent être plus exposées, n'est-ce pas ?"

Le discours surveillé par ces organismes ne se limitait pas aux points de discussion liés au coronavirus : ont également été attaquées les critiques des journalistes sur le retrait d'Afghanistan, les doutes des députés sur l'OTAN, et maintenant l'Ukraine. Hitchens voit ici des parallèles clairs entre le fait d'être traité de "négationniste de la Covid" et celui d'être un apologiste de Poutine. "Si vous soulevez la question 'La politique consistant à poursuivre une longue guerre contre la Russie en envoyant plus d'armes est-elle erronée ?', vous êtes accusé d'être en faveur d'une victoire russe". Dans le contexte des guerres étrangères, Hitchens considère que l'existence de telles unités gouvernementales est raisonnable. "Dans la guerre moderne, il y a beaucoup de guerre de l'information, et tout pays qui n'a pas de défenses contre cela est très stupide", dit-il. "Je ne serais donc pas contre l'existence d'une telle unité, si elle travaillait réellement à la perturbation de la lutte contre la désinformation par les ennemis ou les ennemis potentiels du pays." Toutefois, "s'il s'agit d'une surveillance interne, c'est une toute autre affaire". En effet, les libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, de pensée, de presse et de réunion ne devraient pas être "négociables". Mais, craint Hitchens, elles sont aujourd'hui "de plus en plus menacées".

Traduction SLT