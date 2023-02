[Vidéos] L'ancien premier ministre israélien, Bennett, affirme que les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont décidé de "continuer à frapper Poutine" et de ne pas négocier (Antiwar)

L'ancien Premier ministre israélien Bennett déclare que les États-Unis ont "bloqué" ses tentatives d'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Article originel : Former Israeli PM Bennett Says US ‘Blocked’ His Attempts at a Russia-Ukraine Peace Deal Par Dave De Camp Antiwar, 5.02.23

Le 4 mars 2022, Bennett s'est rendu en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Dans l'interview, il a détaillé sa médiation à l'époque entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a dit avoir coordonnée avec les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré dans une interview publiée sur sa chaîne YouTube samedi que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont "bloqué" ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre dans ses premiers jours.

Bennett affirme que les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont décidé de "continuer à frapper Poutine" et de ne pas négocier.

L'autre concession faite par la Russie, selon Bennett, est qu'elle ne cherchera pas à désarmer l'Ukraine. Du côté ukrainien, Zelensky a "renoncé" à chercher à adhérer à l'OTAN, ce qui, selon Bennett, était la "raison" de l'invasion de la Russie.

Les rapports de l'époque reflètent les commentaires de Bennet et disent que la Russie et l'Ukraine adoucissent leurs positions. Citant des responsables israéliens, Axios a rapporté le 8 mars que la "proposition de Poutine est difficile à accepter pour Zelensky, mais pas aussi extrême que prévu". Ils ont déclaré que la proposition n'inclut pas de changement de régime à Kiev et permet à l'Ukraine de conserver sa souveraineté."

Discutant de la façon dont les dirigeants occidentaux ont ressenti ses efforts de médiation, Bennett a déclaré que le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a adopté une "ligne agressive", tandis que le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz étaient plus "pragmatiques." Bennett a déclaré que le président Biden avait adopté les "deux" positions.

Mais finalement, les dirigeants occidentaux se sont opposés aux efforts de Bennet. "Je vais dire ceci au sens large. Je pense que l'Occident a pris la décision légitime de continuer à frapper Poutine et de ne pas [négocier]", a déclaré Bennett.



Lorsqu'on lui a demandé si les puissances occidentales avaient "bloqué" les efforts de médiation, Bennet a répondu : "En gros, oui. Ils l'ont bloqué, et je pense qu'ils ont eu tort".

Expliquant sa décision de médiation, Bennett a déclaré qu'il était dans l'intérêt national d'Israël de ne pas choisir un camp dans la guerre, citant les fréquentes frappes aériennes d'Israël en Syrie. M. Bennett a déclaré que la Russie dispose de défenses aériennes S-300 en Syrie et que si "elle appuie sur le bouton, des pilotes israéliens tomberont."

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ne se sont pas arrêtées aux efforts de Bennett. Plus tard en mars, des responsables russes et ukrainiens se sont rencontrés à Istanbul, en Turquie, et ont poursuivi par des consultations virtuelles. Selon le compte rendu d'anciens responsables étatsuniens s'adressant au ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont convenu du cadre d'un accord provisoire. Des responsables russes, dont Poutine, ont déclaré publiquement qu'un accord était sur le point d'être conclu à l'issue des discussions d'Istanbul.

Mais les négociations ont finalement échoué après de nouvelles pressions occidentales. Boris Johnson s'est rendu à Kiev en avril 2022, exhortant Zelensky à ne pas négocier avec la Russie. Selon un rapport de l'Ukrainska Pravda, il a déclaré que même si l'Ukraine était prête à signer un accord avec la Russie, les partisans occidentaux de Kiev ne l'étaient pas.

Plus tard en avril, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que certains pays de l'OTAN souhaitaient prolonger la guerre en Ukraine. "Après les pourparlers d'Istanbul, nous ne pensions pas que la guerre durerait aussi longtemps... Mais, après la réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN, nous avons eu l'impression que... certains, au sein des États membres de l'OTAN, veulent que la guerre se poursuive, qu'elle se poursuive et que la Russie s'affaiblisse. Ils ne se soucient guère de la situation en Ukraine", a déclaré M. Cavusoglu.

Quelques jours après les commentaires de Cavusoglu, le secrétaire à la défense Lloyd Austin a admis que l'un des objectifs des États-Unis en soutenant l'Ukraine est de voir la Russie "affaiblie."