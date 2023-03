10 mythes racontés par les experts de la Covid - maintenant démystifiés (New York Post)

10 mythes racontés par les experts de la Covid - maintenant démystifiés

Article originel : 10 myths told by Covid experts — now debunked

Par Marty Makary*, MD, MPH, professeure à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins et auteure de "The Price We Pay".

New York Post, 28.02.23

Ces dernières semaines, une série d'analyses publiées par des chercheurs très respectés ont révélé une vérité sur les responsables de la santé publique pendant la Covid : La plupart du temps, ils avaient tort - rapporte le New York Post. Pour être clair, les responsables de la santé publique n'avaient pas tort de faire des recommandations basées sur ce qui était connu à l'époque. C'est compréhensible. Vous allez avec les données que vous avez. Non, ils ont eu tort parce qu'ils ont refusé de changer leurs directives face à de nouvelles preuves. Lorsqu'une étude ne soutenait pas leurs politiques, ils la rejetaient et censuraient les opinions contraires. Dans le même temps, le Centre for Disease Control a lui-même instrumentalisé la recherche en publiant ses propres études erronées dans sa propre revue médicale non évaluée par des pairs, la MMWR. En définitive, les responsables de la santé publique ont activement propagé des informations erronées qui ont ruiné des vies et entamé à jamais la confiance du public dans la profession médicale. Voici dix façons dont ils nous ont induits en erreur :

Information erronée n° 1 : l'immunité naturelle offre peu de protection par rapport à l'immunité vaccinale Une étude du Lancet a examiné 65 grandes études menées dans 19 pays sur l'immunité naturelle. Les chercheurs ont conclu que l'immunité naturelle était au moins aussi efficace que la série de vaccins primaires Covid.

En fait, les données scientifiques étaient là depuis le début - provenant de 160 études, bien que les conclusions de ces études violent la politique de "désinformation" de Facebook. Depuis la peste athénienne de 430 avant J.-C., on a observé que les personnes qui se rétablissaient après une infection étaient protégées contre les maladies graves en cas de réinfection. C'est également ce qu'ont observé presque tous les médecins en exercice au cours des 18 premiers mois de la pandémie de Covid. La plupart des Etatsunienss licenciés pour ne pas avoir reçu le vaccin contre la Covid possédaient déjà des anticorps qui neutralisaient efficacement le virus, mais il s'agissait d'anticorps que le gouvernement ne reconnaissait pas. Mauvaise information n° 2 : les masques empêchent la transmission de la Covid Les revues Cochran sont considérées comme l'évaluation la plus autorisée et indépendante des preuves en médecine. L'une d'entre elles, publiée le mois dernier par une équipe de chercheurs d'Oxford très respectée, a conclu que les masques n'avaient aucun impact significatif sur la transmission de la Covid. Interrogée sur cette étude définitive, la directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky, l'a minimisée, affirmant qu'elle était imparfaite car elle se concentrait sur des études contrôlées randomisées. Mais c'est là la plus grande force de cette étude ! Les études randomisées sont considérées comme l'étalon-or des preuves médicales. Si toute l'énergie utilisée par les responsables de la santé publique pour masquer les tout-petits pouvait être canalisée pour réduire l'obésité infantile en encourageant les activités de plein air, nous nous porterions mieux.

Information erronée n°3 : La fermeture des écoles réduit la transmission de la Covid

Le CDC n'a pas tenu compte de l'expérience européenne consistant à garder les écoles ouvertes, la plupart sans mandat de port de masque. Les taux de transmission n'étaient pas différents, comme le prouvent des études menées en Espagne et en Suède. Information erronée n°4 : La myocardite due au vaccin est moins fréquente que celle due à l'infection. Les responsables de la santé publique ont minimisé les inquiétudes concernant la myocardite induite par le vaccin - ou inflammation du muscle cardiaque. Ils ont cité des études mal conçues qui ne tenaient pas suffisamment compte des taux de complication. Une série d'études bien conçues ont affirmé le contraire. Nous savons maintenant que la myocardite est six à 28 fois plus fréquente après le vaccin contre la Covid qu'après l'infection chez les hommes de 16 à 24 ans. Des dizaines de milliers d'enfants ont probablement contracté une myocardite, le plus souvent subclinique, à cause d'un vaccin Covid dont ils n'avaient pas besoin parce qu'ils étaient en parfaite santé ou parce qu'ils avaient déjà été infectés par la Covid.

Mauvaise information n° 5 : les jeunes bénéficient d'un rappel de vaccin Les rappels ont réduit les hospitalisations chez les Etatsuniens plus âgés et à haut risque. Mais il n'a jamais été prouvé qu'ils réduisaient la mortalité due à la maladie chez les jeunes en bonne santé. C'est probablement la raison pour laquelle les CDC ont choisi de ne pas publier leurs données sur les taux d'hospitalisation chez les Etatsuniens de moins de 50 ans ayant reçu un rappel, alors qu'ils ont publié les mêmes taux pour les plus de 50 ans. En fin de compte, la pression de la Maison Blanche pour recommander les rappels pour tous était si intense que les deux principaux experts en vaccins de la FDA ont quitté l'agence en signe de protestation, en écrivant des articles cinglants sur le fait que les données ne justifiaient pas les rappels pour les jeunes. Mauvaise information n° 6 : les mandats de vaccination ont augmenté les taux de vaccination Le président Biden et d'autres responsables ont exigé que les travailleurs non vaccinés, quel que soit leur risque ou leur immunité naturelle, soient licenciés. Ils ont exigé que les soldats soient renvoyés sans ménagement et que les infirmières soient licenciées en pleine crise du personnel. Le mandat était fondé sur la théorie selon laquelle la vaccination réduisait les taux de transmission - une notion qui s'est avérée fausse par la suite. Mais après qu'il ait été largement reconnu que la vaccination ne réduisait pas la transmission, les mandats ont persisté, et le font encore à ce jour. Une étude récente de l'université George Mason explique en détail comment les mandats de vaccination dans neuf grandes villes américaines n'ont eu aucun impact sur les taux de vaccination. Ils n'ont pas non plus eu d'impact sur les taux de transmission du Covid.

Mauvaise information n° 7 : la Covid provenant du laboratoire de Wuhan est une théorie du complot Google a admis avoir supprimé les recherches de "lab leak" pendant la pandémie. Le Dr Francis Collins, directeur du NIH, a affirmé (et affirme toujours) qu'il ne croyait pas que le virus provenait d'un laboratoire. En fin de compte, des preuves circonstancielles accablantes pointent vers une origine de fuite de laboratoire - la même origine que celle suggérée au Dr Anthony Fauci par deux virologistes très éminents lors d'une réunion de janvier 2020 qu'il a réunie au début de la pandémie. Selon des documents obtenus par Bret Baier de Fox News, ils ont dit aux Drs Fauci et Collins que le virus pouvait avoir été manipulé et avoir trouvé son origine en laboratoire, puis ont soudainement changé de discours dans des commentaires publics quelques jours après la réunion avec les responsables des NIH. Les virologistes ont ensuite reçu près de 9 millions de dollars de l'agence de Fauci.

Information erronée n° 8 : Il était important de recevoir la deuxième dose du vaccin 3 ou 4 semaines après la première dose. Au printemps 2021, quelques mois seulement après le lancement du vaccin, il était clair que l'espacement des vaccins de trois mois réduisait les taux de complications et augmentait l'immunité. L'espacement des vaccins aurait également permis de sauver davantage de vies lorsque les Etatsuniens rationnaient un stock limité de vaccins au plus fort de l'épidémie.

Information erronée n°9 : Les données sur le vaccin bivalent sont "claires comme de l'eau de roche". C'est ce qu'a déclaré le Dr Ashish Jha, bien que le vaccin bivalent ait été approuvé sur la base de données provenant de huit souris. À ce jour, il n'y a jamais eu d'essai contrôlé randomisé du vaccin bivalent. À mon avis, les données sont claires comme de l'eau de roche : les jeunes ne devraient pas recevoir le vaccin bivalent. Il aurait également épargné à de nombreux enfants la myocardite



Information erronée n° 10 : Une personne sur cinq est atteinte de la Covid longue Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que 20 % des infections à la Covid peuvent entraîner un long Covid. Mais une étude britannique a révélé que seuls 3 % des patients atteints de la Covid présentaient des symptômes résiduels pendant 12 semaines. Comment expliquer cette disparité ? Il est souvent normal de ressentir une légère fatigue ou une faiblesse pendant des semaines après avoir été malade, d'être inactif et de ne pas bien manger. Qualifier ces cas de longs Covid revient à médicaliser une vie ordinaire.



Ce qui est le plus étonnant dans toute la désinformation véhiculée par les CDC et les responsables de la santé publique, c'est qu'ils n'ont pas présenté d'excuses pour avoir maintenu leurs recommandations pendant si longtemps, alors qu'il était devenu évident qu'elles étaient totalement erronées. Les responsables de la santé publique ont dit "vous devez" alors que la réponse correcte aurait dû être "nous ne sommes pas sûrs". Très tôt, en l'absence de données fiables, les responsables de la santé publique ont choisi la voie d'un paternalisme sévère. Aujourd'hui, ils nient l'existence d'une montagne d'études solides montrant qu'ils avaient tort. Au minimum, les CDC devraient dire la vérité et la FDA devrait ajouter une étiquette d'avertissement sur les vaccins contre la Covid, indiquant clairement ce que l'on sait maintenant. Un mea culpa de la part de ceux qui nous ont induits en erreur serait un premier pas vers le rétablissement de la confiance.

