Accords de Moscou entre Poutine et Xi. Ils ont signé certaines choses. Mais quoi ? (Off Guardian)

Accords de Moscou entre Poutine et Xi Article originel : Putin & Xi’s Moscow agreements Par Riley Waggaman Off Guardian, 28.03.23

1. Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine sur l'approfondissement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique entrant dans une nouvelle ère.

Y a-t-il une raison pour que tous les commentaires sur la Russie et la Chine se désintègrent en abstractions ésotériques dès le deuxième paragraphe ? Quelqu'un peut-il simplement nous dire ce que Poutine et Xi ont convenu de faire ensemble ? Par exemple, qu'ont-ils signé physiquement et qu'est-ce qui a été imprimé sur les feuilles de papier qu'ils ont signées ?

4. Protocole à l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République populaire de Chine sur l'établissement et les fondements organisationnels du mécanisme de réunions régulières des chefs de gouvernement de la Russie et de la Chine, daté du 27 juin 1997.

5. Protocole d'accord entre le ministère de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie et le ministère du commerce de la République populaire de Chine sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine des activités d'exposition et de foire.

Nous n'avons pas trouvé de détails à ce sujet, mais un accord très similaire a été signé en décembre 2012 :

"Les parties s'efforceront d'attirer les entreprises intéressées et les associations industrielles concernées de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine afin qu'elles participent à des expositions et à des foires sur le territoire des deux pays.

"Les parties ont l'intention d'échanger des informations sur les expositions et les foires internationales, nationales et professionnelles prévues sur le territoire de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine."

6. Protocole d'accord entre le ministère de l'industrie et du commerce de la Fédération de Russie et le ministère du commerce de la République populaire de Chine sur l'approfondissement de la coopération en matière d'investissement dans le développement et l'utilisation des ressources forestières.

Là encore, le Kremlin n'a publié aucun détail à ce sujet. Mais voici un accord qu'ils ont signé en 2012 :

"Guidées par les dispositions de l'Accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la coopération dans le développement conjoint des ressources forestières du 3 novembre 2000, les parties considèrent qu'il est nécessaire de stimuler le développement d'une coopération d'investissement mutuellement bénéfique dans le domaine de la transformation profonde du bois sur le territoire de la Fédération de Russie."



7. Protocole d'accord entre le ministère du développement économique de la Fédération de Russie et le ministère du commerce de la République populaire de Chine sur l'approfondissement de la coopération en matière d'investissement entre les sujets de la Fédération de Russie et les provinces de la République populaire de Chine dans l'industrie du soja.

Nous n'avons pas trouvé de détails à ce sujet, mais cela semble assez explicite.