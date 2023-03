Après la complaisance envers les djihadistes, le Jt de France 2 se montre critique et dénonce leur rôle dans la torture dans les prisons d'Alep en Syrie en 2013

Dans son JT de 20h du 04.03.23, (Le reportage est intitulé "les prisons de l'horreur à Alep. Enquête sur le rôle des tortionnaires français" et annoncé par le présentateur sous le titre "DAECH : le rôle des Français" à 10'30'') la rédaction de France 2 a publié un minireportage qui dénonce le rôle de membres de l'Etat islamique responsables de violences et de tortures sur des prisonniers dans les geôles d'Alep en 2013 mettant en cause notamment un certain nombre de djihadistes français. Ces derniers s'étant livrés à des mauvais traitements sur des otages français à l'époque. Quel changement de discours médiatique sur l'une des chaînes d'Etat.