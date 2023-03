Chris Whitty a déclaré au gouvernement que la Covid n'était pas assez mortelle pour justifier le risque de vaccins en procédure accélérée (Daily Sceptic)

Chris Whitty a déclaré au gouvernement que la Covid n'était pas assez mortelle pour justifier le risque de vaccins en procédure accélérée. Article originel : Covid ‘Not Deadly Enough’ to Justify Risk of Fast-Track Vaccines, Chris Whitty Told Government Par Will Jones Daily Sceptic, 8.03.23

En ce qui concerne le pourcentage de probabilité du RWCS [scénario du pire raisonnable], nous n'avons pas de chiffre calculé et nous ne pouvons pas en donner un sur la base des données dont nous disposons. Mais Chris et moi pensons tous deux qu'en observant Wuhan jusqu'à présent, la probabilité du RWCS est relativement faible, de l'ordre d'une chance sur cinq. Mais il s'agit là d'une impression et non d'un calcul.

Les 12 et 13 mars, Patrick Vallance et d'autres représentants du gouvernement ont fait une dernière tournée médiatique pour plaider en faveur d'une réponse calme et libérale qui conduirait à l'immunité de groupe, mais les médias et une grande partie du public ne l'ont plus bien accueillie. Conformément à ce plan, la recherche des contacts a été arrêtée vers le 15 mars, le pays passant de l'endiguement (où la recherche des contacts a un sens) à l'atténuation (où elle n'en a pas), mais dans les coulisses, ce changement a été contesté et l'idée que nous devrions intensifier les tests et la recherche des contacts pour une utilisation indéfinie est devenue une nouvelle orthodoxie. Cummings a écrit : "Nous devons vraiment expliquer notre politique de test demain - ni moi ni le Premier ministre ne la comprenons et nous devons l'expliquer et l'intensifier aussi vite qu'il est humainement possible".



Dans la soirée du 16 mars, jour de la publication du rapport 9 de Neil Ferguson, qui prévoyait plus de 500 000 décès en l'absence de mesures de suppression sévères, Boris Johnson a déclaré à la nation que, sans mesures draconiennes, le virus échapperait à tout contrôle.

Ces modélisateurs avaient l'habitude d'exagérer considérablement les menaces, mais cela ne semblait pas avoir d'importance. Comme l'écrivent Carl Heneghan et Tom Jefferson dans un article accablant paru ce matin dans le Mail : "On a fait confiance à des experts qui, au cours des deux dernières décennies, ont prédit à tort 136 000 décès au Royaume-Uni dus à la nouvelle variante de la MCJ contractée en mangeant de la viande infectée par l'ESB (ou maladie de la vache folle), 65 000 décès dus à la grippe porcine et 700 000 décès dus à la grippe aviaire". À l'approche d'un deuxième confinement, plus tard dans l'année, le Dr Heneghan et d'autres ont tenté d'apporter des données réelles et un sens de la perspective, mais il est rapidement apparu que la plupart des ministres ne s'intéressaient pas à ce qui pourrait faire apparaître les décisions antérieures comme peu judicieuses : "Nos efforts n'ont servi à rien. Une idéologie fixe s'était installée à Downing Street et le deuxième verrouillage en novembre 2020 a eu lieu".

C'est au cours de ces 11 jours, du 6 au 16 mars, que le pays est passé du statut de survivant stoïque affrontant avec un courage tranquille la marée qui s'approchait à celui d'épave gibbeuse se recroquevillant dans ses maisons et refusant d'aller travailler. La lente récupération de ces journées traumatisantes du printemps, il y a trois ans, est toujours en cours.