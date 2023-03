CNN a-t-elle enfin compris ? L'animatrice Erin Burnett admet que les transactions bancaires révélant que les membres de la famille Biden ont reçu plus d'un million de dollars en espèces chinoises "n'ont pas l'air bonnes" (Daily Mail)

CNN a-t-elle enfin compris ? L'animatrice Erin Burnett admet que les transactions bancaires révélant que les membres de la famille Biden ont reçu plus d'un million de dollars en espèces chinoises "n'ont pas l'air bonnes".

Article originel : Has the penny finally dropped for CNN? Anchor Erin Burnett admits bank transactions revealing Biden's family members received more than $1m in Chinese cash 'don't look good'

Daily Mail, 19.03.23