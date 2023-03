Col. MacGregor : La tempête qui s'abat sur l'Ukraine est synonyme de malheur pour l'Occident

Par Col. MacGregor

ICH. 22,03.23

La crise du pouvoir national américain a commencé. L'économie étatsunienne est en train de basculer et les marchés financiers occidentaux paniquent tranquillement. Mis à mal par la hausse des taux d'intérêt, les titres adossés à des créances hypothécaires et les bons du Trésor américain perdent de leur valeur. Les "vibrations" proverbiales du marché - sentiments, émotions, croyances et penchants psychologiques - suggèrent qu'un virage sombre est en train de s'opérer au sein de l'économie étatsunienne.



La puissance nationale étatsunienne se mesure autant par sa capacité militaire que par son potentiel et ses performances économiques. La prise de conscience croissante que la capacité militaro-industrielle américaine et européenne ne peut répondre à la demande ukrainienne de munitions et d'équipements est un signal inquiétant à envoyer au cours d'une guerre par procuration que Washington insiste sur le fait que son substitut ukrainien est en train de gagner.

Les opérations russes d'économie de force dans le sud de l'Ukraine semblent avoir réussi à écraser les forces ukrainiennes attaquantes en dépensant un minimum de vies et de ressources russes. Alors que la mise en œuvre par la Russie de la guerre d'usure a brillamment fonctionné, la Russie a mobilisé ses réserves d'hommes et d'équipements pour déployer une force plusieurs fois plus importante et nettement plus meurtrière qu'elle ne l'était il y a un an.

L'arsenal massif de systèmes d'artillerie de la Russie, comprenant des roquettes, des missiles et des drones reliés à des plateformes de surveillance aérienne, a transformé les soldats ukrainiens qui se battent pour conserver la limite nord du Donbas en cibles pop-up. On ne sait pas combien de soldats ukrainiens sont morts, mais selon une estimation récente, entre 150 000 et 200 000 Ukrainiens ont été tués au combat depuis le début de la guerre, tandis qu'une autre estime qu'ils sont environ 250 000.



Compte tenu de la faiblesse flagrante des forces terrestres, aériennes et de défense aérienne des membres de l'OTAN, une guerre non désirée avec la Russie pourrait facilement amener des centaines de milliers de soldats russes à la frontière polonaise, la frontière orientale de l'OTAN. Ce n'est pas un résultat que Washington a promis à ses alliés européens, mais c'est désormais une possibilité réelle.

Contrairement à l'Union soviétique, qui élaborait et appliquait une politique étrangère maladroite et idéologique, la Russie contemporaine a habilement cultivé le soutien à sa cause en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Le fait que les sanctions économiques de l'Occident aient endommagé les économies américaine et européenne tout en faisant du rouble russe l'une des monnaies les plus fortes du système international n'a guère amélioré la position de Washington dans le monde.

La politique de Joe Biden, qui consistait à repousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, a forgé une forte communauté d'intérêts en matière de sécurité et de commerce entre Moscou et Pékin, qui attire des partenaires stratégiques en Asie du Sud, comme l'Inde, et des partenaires comme le Brésil en Amérique latine. Les implications économiques mondiales de l'axe russo-chinois émergent et de la révolution industrielle qu'il prévoit pour quelque 3,9 milliards de personnes au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) sont profondes...

