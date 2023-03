Des agents israéliens, et non des ours russes, ont "piraté" les élections de 2016 en faveur de Trump (MoA)

Des agents israéliens, et non des ours russes, ont "piraté" les élections de 2016 en faveur de Trump

Article originel : Israeli Agents, Not Russian Bears, 'Hacked' The 2016 Elections For Trump

Moon of Alabama, 25.03.23



The Nation publie un nouvel article, beaucoup trop long, sur les interventions secrètes d'Israël en faveur de Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016 :

The Trump Campaign’s Collusion With Israel (La collusion de la campagne Trump avec Israël)

Alors que les médias étatsuniens se sont focalisés sur l'ingérence russe dans les élections de 2016, la campagne d'un agent secret israélien visant à influencer le résultat n'a pas été rapportée.



L'article est de James Bamford qui a révélé et écrit beaucoup de choses sur des affaires de renseignement louches.

Avant d'entrer dans les détails, voici un bref résumé de l'histoire. Un collaborateur de Netanyau ayant une expérience dans le domaine du renseignement a contacté Roger Stone, collaborateur de Trump, et l'a informé de la publication prochaine des courriels qui auraient été piratés au sein du Conseil national démocrate (CND). Plus tard, la même chose s'est produite avec les courriels d'Hillary Clinton et de son conseiller politique John Podesta. Les Israéliens ont informé Stone de ces "piratages" avant que quiconque ne soit au courant de ces problèmes.

Les "hacks" ont ensuite été revendiqués, sans aucune preuve, comme ayant été effectués par les Russes. Bamford, l'auteur de l'article de Salon, soutient cette thèse. Cependant, les détails qu'il décrit, ce que les Israéliens savaient quand et ce qu'ils avaient dit à Roger Stone, rendent beaucoup plus probable que ce soit une entité israélienne qui ait acquis les courriels et les ait utilisés pour donner à Trump un avantage dans la campagne en échange de concessions politiques.

Il n'a jamais été prouvé que le CND avait été piraté. De nombreuses personnes ont pointé du doigt Seth Rich, un administrateur informatique du CND qui avait favorisé Bernie Sanders et qui était mécontent après que le CND ait triché pour faire de Clinton la candidate. Il est possible qu'il ait téléchargé les courriels du CND et qu'il les ait transmis à quelqu'un d'autre. Plus tard, Seth Rich a été assassiné dans des circonstances étranges. Ce que je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse des recherches sur lui aujourd'hui, c'est que Seth Rich était juif, ce qui pourrait avoir joué un rôle dans les événements racontés par Bamford.



Voici maintenant l'essentiel de l'article de Salon :

Alors que les médias et le système politique étatsuniens ont fait une fixation sur le président russe Vladimir Poutine et ses armées de cyber-guerriers, de trolls et de bots, ce qui a été complètement manqué dans l'enquête Russiagate de 2016, c'est la connexion israélienne. Aucun détail à ce sujet n'a jamais été révélé dans le rapport Mueller lourdement expurgé. Il n'a pas non plus été fait mention d'un complot israélien dans le rapport de la commission sénatoriale du renseignement, également expurgé, sur les accusations de collusion lors de l'élection de 2016, ni dans aucun des actes d'accusation ou des procès découlant des accusations portées contre la Russie. Aucune mention de l'implication israélienne n'a non plus été divulguée dans la presse. Pourtant, je peux révéler ici les détails d'une opération secrète élaborée, dirigée personnellement par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui visait à utiliser des renseignements secrets pour intervenir clandestinement au plus haut niveau dans l'élection présidentielle au nom de Trump.

Les allusions obscures au complot ne sont devenues visibles qu'avec la publication, passée inaperçue en 2020, d'un mandat de perquisition du FBI datant de mai 2018 et de la déclaration sous serment qui l'accompagnait, lourdement expurgés.

Bien que l'affidavit n'ait pas spécifié d'accusés individuels, les nombreuses accusations criminelles potentielles énoncées dans les documents du FBI témoignent de la gravité du complot israélien.



Pour son intervention dans les élections étatsuniennes, Netanyahu a fait appel à Isaac Molho, un "assistant de confiance qu'il envoyait dans les missions les plus délicates" :

La clé pour l'agent israélien était de trouver une porte dérobée - un canal secret - vers Trump. Roger Stone, longtemps l'un des principaux collaborateurs de Trump, correspondait à ce profil.

Un autre collaborateur de Trump fortement impliqué dans la conspiration, selon les documents du FBI, était Jerome Corsi, l'associé de Stone, qui semble avoir été le contact initial qui a relié les Israéliens à Stone.

Après que Corsi a fourni des informations de contact à Stone, l'agent secret israélien et Stone sont entrés en contact. Puis, le 17 mai, l'agent a écrit : "Bonjour Roger, j'espère que tout va bien. Notre dîner de ce soir à 19 heures est confirmé. J'arrive à 16 heures. Veuillez me suggérer un bon restaurant qui offre de l'intimité". Le plan initial prévoyait que Stone et l'agent se rencontrent seuls, mais Stone voulait emmener Corsi en renfort. "Je ne suis pas à l'aise de me rencontrer sans Jerry", a écrit Stone, qui a ensuite reprogrammé le dîner pour le lendemain.

Selon le mandat du FBI, le jour même où Stone a communiqué avec l'agent israélien, il a commencé à chercher sur Google des termes très étranges, dont "guccifer" et "dcleaks". Il faudra attendre près d'un mois pour que ces mêmes termes fassent la une des journaux du monde entier. Le 14 juin, le Washington Post a annoncé que le CND avait été piraté par des agents du gouvernement russe. Le lendemain, une personne se faisant appeler "Guccifer 2.0" a revendiqué l'attaque. Il a prétendu être un hacktiviste étatsunien, mais selon un acte d'accusation du ministère de la Justice datant de juillet 2018, il s'agissait en fait d'un employé du GRU russe. Peu après, le site web DCLeaks - une autre façade du GRU - a commencé à publier des documents piratés du Parti démocrate.



Il n'existe aucune preuve que le GRU, un service d'espionnage militaire ( !), ait quoi que ce soit à voir avec le "piratage", l'entité Guccifer ou DCLeaks. Les affirmations ont toujours été dépourvues de preuves et n'ont jamais eu de sens. Mais avant que ces entités n'apparaissent dans le monde, l'espion israélien a informé Roger Stone à leur sujet :

Le timing implique que l'agent israélien était la source la plus probable de Stone pour les détails confirmés d'une cyberattaque russe sur le CND, un mois avant qu'elle ne soit connue de quiconque en dehors du Kremlin et du GRU. Si tel est le cas, deux questions essentielles se posent : Comment l'agent israélien a-t-il su, et pourquoi a-t-il révélé les détails à un proche collaborateur de Trump plutôt qu'à l'administration Obama, l'allié supposé d'Israël ?



La réponse évidente est bien sûr qu'il n'y avait pas de Russes impliqués et que les Israéliens, peut-être par l'intermédiaire de Seth Rich, ont effectué le "piratage" :

Le 18 mai, le lendemain des recherches de Stone sur Google, Stone, Corsi et l'agent israélien de l'agence de presse de l'État d'Israël se sont réunis pour discuter de l'affaire.