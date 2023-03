EACOP en Tanzanie : Le service Total de l’État français (Blast)

Son « séjour d’étude » à Paris, Makakala a pu soigneusement le préparer. Il entendait l’axer autour de plusieurs thématiques, dont la première et principale concerne les « questions énergétiques et EACOP ». Accueilli dans le cadre d’un « programme d’invitation des personnalités d’avenir », le visiteur avait été « chaudement recommandé » par l’ambassade de France en Tanzanie, après la publication d’une tribune justement consacrée à l’EACOP.

Dans cet écrit, l’auteur affiche en effet des positions critiques. Extrêmement. Problème, cet esprit, il l’exerce non pas contre le projet EACOP mais contre le Parlement européen. Le 15 septembre 2022, pour mémoire, les eurodéputés ont adopté une résolution d’urgence, rappelant que plus de 118 000 personnes sont impactées par le méga-projet pétrolier de TotalEnergies. Le Parlement avait aussi dénoncé les violations des droits humains qui s’y rapportent et les risques majeurs pour l'environnement et le climat. Autant de sujets et de problématiques qui visiblement n’intéressent pas l’hôte du quai d’Orsay – en tout cas, pas directement, si ce n’est pour critiquer ceux qui s’en inquiètent...

