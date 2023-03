Fauci voulait une séparation universelle des humains pour toujours (Brownstone Institute)

Alors que des millions de personnes étaient enfermées, qu'il leur était interdit de se rendre à des événements ou même à l'église, et que les écoles et les arts étaient fermés, les gens ne cessaient de poser une question fondamentale : pourquoi cela se produit-il, que fait le gouvernement, et quelle est la stratégie de sortie ? Il y avait un certain nombre de possibilités.



Peut-être s'agissait-il de préserver la capacité des hôpitaux, alors qu'au même moment, les hôpitaux licenciaient des infirmières et que les parkings étaient vides parce qu'ils fermaient leurs portes aux chirurgies non urgentes et aux examens de routine.

Peut-être était-ce pour gagner du temps afin de pouvoir stocker des équipements de protection individuelle et des ventilateurs, alors que nous avons découvert par la suite que les ventilateurs ont tué de nombreuses personnes inutilement et que les stocks ont été vendus pour quelques centimes d'euro.

Ou peut-être était-ce pour attendre un vaccin. C'est ce que l'on disait dans la rue. Certes, des vaccins étaient en cours de développement depuis janvier 2020, si ce n'est plus tôt. Il y en avait un qui arrivait. Et les entreprises elles-mêmes avaient clairement une énorme influence sur les organismes de réglementation qui les ont ensuite approuvés et ont rendu leurs produits obligatoires par des moyens inhabituels.



Mais l'histoire n'est pas tout à fait claire.

Prenons l'exemple de l'e-mail du 2 mars 2020, envoyé par Anthony Fauci à David Gerson, un journaliste du Washington Post. Cet échange a eu lieu deux semaines avant que l'administration Trump ne décrète les shutdowns et quatre jours après que le New York Times ait appelé à une réponse médiévale. C'était seulement une semaine après que Fauci ait changé d'avis à la fois sur la sévérité et les confinements.

Le tournant s'est produit le 27 février, lorsque Fauci, qui avait précédemment déclaré que le virus n'était pas grave et ne méritait aucun confinement, a envoyé un courrier électronique à l'actrice Morgan Fairchild pour lui demander d'avertir ses partisans des confinements à venir. "Le public étatsunien ne doit pas être effrayé, écrivait-il, mais doit se préparer à atténuer une épidémie dans ce pays par des mesures comprenant la distanciation sociale, le télétravail, la fermeture temporaire des écoles, etc.".

Le 2 mars, Gerson a posé la question que nous allions tous poser quelques semaines plus tard. "La stratégie globale de distanciation sociale consiste-t-elle simplement à maintenir le pourcentage d'Américains qui contractent la maladie à un niveau bas jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible ? Cela semble beaucoup plus difficile à faire dans une société libre. Est-ce que cela signifie fermer les écoles ? Les transports publics ? Les États et les localités prennent-ils de telles décisions ?"

La réponse de Fauci est plutôt surprenante.

"La distanciation sociale n'est pas vraiment orientée vers l'attente d'un vaccin", écrit Fauci. "Il s'agit surtout d'empêcher la propagation facile des infections dans les écoles (en les fermant), les événements à forte affluence comme les théâtres, les stades (en les annulant), les lieux de travail (en faisant du télétravail si possible)..... L'objectif de la distanciation sociale est d'empêcher qu'une seule personne infectée se propage facilement à plusieurs autres, ce qui est facilité par le contact étroit dans les foules. La proximité des personnes maintient le R0 à un niveau supérieur à 1, voire à 2 ou 3. Si nous parvenons à ramener le R0 à moins de 1, l'épidémie diminuera progressivement et s'arrêtera d'elle-même sans vaccin."

Michael Gerson a ensuite répété cette phrase presque mot pour mot dans sa propre article le même jour, offrant ainsi une fenêtre sur la façon dont ces colonnes sont construites.

Gerson, cependant, ajoute : "Un vaccin, cependant, serait extrêmement utile."

Oh.

Ceux qui s'opposent aux mandats de vaccination, ou qui souffrent d'effets indésirables, pourraient trouver un certain réconfort dans la position apparente de Fauci ici, selon laquelle un vaccin n'était pas nécessaire et que l'épidémie se terminera d'elle-même. Cependant, une lecture attentive ne fournit pas un tel réconfort. Il imagine en fait quelque chose d'encore pire qu'un mandat de vaccination. Il élaborait un plan pour des confinements définitifs.

Aucun virus respiratoire commun n'a jamais disparu simplement en réduisant le taux d'infection par des moyens artificiels de séparation humaine universelle. Dès que les gens recommenceront à interagir, le virus se déplacera à nouveau jusqu'à ce qu'il atteigne l'endémicité grâce à l'immunité collective, ce qui est exactement ce qui s'est passé dans ce cas, comme cela s'est passé tout au long de l'histoire. Nous avons surmonté la pandémie non pas grâce à des mesures de confinement ou à des vaccins, mais grâce à l'exposition. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. C'est pourquoi aucune société civilisée n'a jamais tenté de procéder à des confinements universels, encore moins à l'échelle mondiale.

Fauci préconise ici quelque chose de très vaste, au point de frôler la folie. Il appelle à une reconstruction complète de l'ordre social afin de séparer les gens pour toujours afin que nous ne puissions pas nous infecter mutuellement. Cela semble être sa théorie, car l'idée que la réduction du taux d'infection entraînerait elle-même l'extinction du virus n'a aucun sens scientifique. C'est comme dire que vous pouvez arrêter la pluie en baissant votre parapluie.

Avec son plan, nous aurions eu des confinements pour toujours. En ce sens, le vaccin représentait au moins une émancipation possible des conditions de prison permanente que Fauci imaginait à l'époque. Et c'est vraiment ainsi que le récit s'est déroulé : des confinements pour mettre fin à la pandémie, des masques pour mettre fin aux confinements et des vaccins pour mettre fin aux masques. Bien sûr, rien n'a fonctionné, mais chaque étape a permis de tester la conformité....



