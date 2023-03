France-Info et le relativisme historique au service de la cause et de la propagande ukrainienne (France Soir)

France-Info et le relativisme historique au service de la cause et de la propagande ukrainienne Par Michel Rosenzweig France Soir, 6.03.23

Y voit-on pour autant plus clair ? Ou sommes-nous plutôt dans le registre de l’enfumage destiné à défendre à tout-prix la “cause ukrainienne” telle qu’elle est dessinée depuis le début du conflit avec la Russie par les médias occidentaux ? Ces derniers ne seraient-ils pas quelque peu gênés aux entournures par le passé nazi de l’Ukraine par la personne “controversée” de Stepan Bandera ?

En lisant l’article signé Quang Pham, on retrouve très rapidement l’esprit pro-ukrainien, partisan, alimenté par la détestation viscérale du régime soviétique, de Galina Ackerman. Et cela est compréhensible : juive, russe émigrée (de son plein gré) en Israël en 1973, puis installée définitivement en France depuis 1984, elle a pu souffrir d’un changement de pays et de famille, à un moment de l’histoire particulièrement difficile en URSS.

Quotidiennement présente sur les plateaux de télévision, notamment sur LCI (faudrait-il la renommer LCU ou La Chaîne Ukrainienne ?), Galina Ackerman agace désormais certains téléspectateurs de par sa pensée unique et partisane. LCI, qui ne manque jamais de défendre la cause ukrainienne, semble lui offrir une tribune permanente. Celle-ci lui permettrait-elle de prendre une sorte d’évidente revanche émotionnelle et affective sur le régime bolchévique de jadis ?

La défense de la cause ukrainienne à tout-prix se retrouve dans l'article signé Quang Pham à propos du collaborateur ukronazi Stepan Bandera. Galina Ackerman préfère le décrire comme une “figure nationaliste controversée de l'histoire ukrainienne” dans son texte structuré en quatre points :





1-Qui est Stepan Bandera ?

2-Quelle a été sa responsabilité dans l'extermination du peuple juif en Ukraine ?

3-Pourquoi certains Ukrainiens célèbrent-ils sa mémoire ?

4-Le culte de Bandera est-il le signe d'une fascisation de l'Ukraine ?



Les intentions de ce plan argumentatif sont profondément gênantes pour quiconque connaît bien l’histoire de l’Ukraine et en particulier la période 1941-1944. Mais il s’agit avant tout d’un texte particulièrement déplacé, honteux et blessant pour les familles juives ayant subi la Shoah, par balle, en Ukraine.

Bien sûr, ce qui est écrit n'est pas faux, non. Juste un peu court, très court, trop court et surtout très sélectif.

En fait, cet article ressemble à un devoir de bachelier politiquement très orienté, destiné à minimiser et à banaliser l'idéologie de Bandera et ses conséquences sur les massacres des Juifs ukrainiens et des Polonais durant cette période - un sujet qui n'est presque jamais abordé dans les médias officiels.

Il sert aussi, surtout, à présenter la cause ukrainienne d'une façon plus acceptable auprès de ceux qui refusent d’accepter que l’Ukraine entre dans l’Union européenne sans avoir fait officiellement son examen de conscience sur ces questions. Diaboliser Poutine et les Russes, édulcorer Bandera jusqu’à le diluer, lui, ses adeptes et son idéologie dans un relativisme historique brumeux ("cette figure nationaliste controversée de l'histoire ukrainienne ") est la recette de Galina Ackerman afin de rallier les masses au combat des Ukrainiens.

"Bandera était bien antisémite", assure cependant Galina Ackerman. "Il a été influencé par la propagande allemande et le mythe du judéo-bolchévisme selon lequel les Juifs sont les suppôts du communisme".

Très juste. Mais tellement court, là-encore. Elle aurait pu écrire ceci : ” L’Ukraine a été un des cœurs de la Shoah : environ 1,5 million de Juifs ukrainiens ont été exterminés par les nazis et leurs supplétifs locaux, la plupart étant des nationalistes de Galicie, antisémites violents, même s’ils considéraient que les ennemis principaux étaient les Russes et les Polonais. Selon leur organisation OUN, dirigée par Stepan Bandera, “ les Moscovites, les Polonais et les Juifs nous sont hostiles et doivent être exterminés dans cette lutte, en en particulier ceux qui résisteraient à notre régime “. Et l’éphémère chef OUN de l’État ukrainien de préciser : “Je soutiens donc la destruction des Juifs et la pertinence de l’apport des méthodes allemandes d’extermination des Juifs en Ukraine, plutôt que de tenter de les assimiler.” (Source:

Ukraine: des vérités qui dérangent - Olivier Berruyer)

Plus loin, au même deuxième point de l'argumentaire de Galina : " En 1941, à la faveur de l'invasion de l'Ukraine par l'Allemagne, les membres de l'OUN organisent des pogroms. Dans la région de Lviv, 'la population a massacré des milliers de civils juifs, croyant que ces derniers étaient complices des exécutions de nationalistes ukrainiens commises par le NKVD [la police politique soviétique] avant le retrait des troupes russes. Ce sont les partisans de Bandera qui sont à l'œuvre dans ce massacre des Juifs', raconte Eric Aunoble."

Encore très juste. Mais plus exact encore sous cette forme :

“Des milliers de nationalistes rejoignirent l’armée populaire UPA, qui se livra à d’effroyables massacres de dizaines de milliers de personnes, ou la Division SS Galicie." Dès le retour à l’indépendance en 1991, ces tentations nationalistes revirent le jour en Galicie. Cette même année, Oleg Tiagnybok créa dans la capitale de la Galicie, Lviv, le Parti national social d’Ukraine, avec l’emblème de la division SS Das Reich. 'L’intellectuel' du parti, spécialiste de la prise du pouvoir par les nazis et les fascistes, fonda un Centre de recherches politiques Joseph Goebbels. En 2004, pour plus de respectabilité, ils renommèrent le parti Svoboda – 'Liberté', tout un programme… Aujourd’hui encore ils vénèrent l’OUN-UPA et réalisent des clips à la gloire des Waffen SS et vont même jusqu’à les ré-inhumer avec les honneurs militaires, habillés en SS, avec l’aide de l’Église et des autorités y compris le député local de Svoboda". (Source)

Ensuite on lit ceci, toujours et encore au deuxième point :

"Mais à partir de son arrestation par les Allemands, mi-juillet 1941, on ne peut pas dire que Bandera soit personnellement responsable des massacres contre les Juifs durant la suite du conflit", précise-t-il.

"Même s'ils n'ont pas agi en tant que nationalistes ukrainiens, les partisans de Bandera ont été massivement engagés dans les unités de la police auxiliaire, qui ont emmené les Juifs vers leurs lieux d'exécutions par les nazis", rappelle toutefois l’historien.

Exact. Mais pourquoi diable est-il nécessaire de disculper Bandera au motif qu’il n’a pas assassiné lui-même un seul Juif ou un seul Polonais ? Est-ce un argument valable, recevable ? Quelle est cette étrange insistance à devoir écrire "on ne peut pas dire que Bandera soit personnellement responsable des massacres contre les Juifs durant la suite du conflit " lorsque tout l'accable et que des hommes et des femmes souffrent encore du funeste souvenir de ses actions ?

On ne peut pas dire… C’est bien là que réside tout le malaise, l’impossibilité à désigner le mal. Pourquoi ?

Ce "on" impersonnel qui ne "peut" pas dire du mal d’un nationaliste nazi ukrainien ayant inspiré des milliers de ses compatriotes à tuer des centaines de milliers de juifs d’une balle dans la tête, je cite ce passage dans l’article :

"Selon le Mémorial de la Shoah, de 1941 à 1944, près d'un million et demi de Juifs d'Ukraine ont été assassinés, "sous les balles des Einsatzgruppen [les unités mobiles d'extermination du Reich qui perpétraient des massacres dans les pays de l'Est], d'unités de la Waffen SS, de la police allemande", mais aussi "de collaborateurs locaux".

L'UPA, branche armée de l'OUN de Bandera, se rend également coupable, à partir de 1942, de nombreux massacres. Cette fois-ci, c'est la minorité polonaise de la région de la Volhynie, au nord-ouest de l'Ukraine, qui est visée. "Environ 60 000 Polonais sont alors exécutés dans des conditions effroyables", relate Eric Aunoble .

Alors pourquoi certains Ukrainiens célèbrent-ils encore sa mémoire se demandent les auteurs de l’article ?

Réponse :

"Il existe un phénomène de mémoire sélective à propos de Stepan Bandera. En Ukraine, le personnage est avant tout célébré comme un combattant pour la libération nationale", analyse Galina Ackerman. "Beaucoup d'Ukrainiens ne savent pas que ses troupes ont commis des crimes contre les Juifs et les Polonais, ni qu'il était fasciste", abonde Delphine Bechtel. "Comme le personnage est présenté avant tout comme anti-polonais et anti-russe, cela lui a donné l'aura d'un 'combattant pour la liberté'".

Mémoire très sélective en effet et qui persiste jusqu’à aujourd’hui, mais aussi faillite de l’éducation privée et nationale.