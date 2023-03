Grâce à l'entremise de la Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite, deux rivaux régionaux, décident de rétablir leurs liens après des années de tensions (NBC News)

L'Iran et l'Arabie saoudite, deux rivaux régionaux, décident de rétablir leurs liens après des années de tensions

Article originel : Regional rivals Iran and Saudi Arabia agree to restore their ties after years of tensions

Par Henry Austin

NBC News, 10.03.23





L'accord, qui prévoit la réouverture des ambassades des deux pays dans leurs capitales respectives, a été scellé lors d'une réunion en Chine et annoncé vendredi dans un communiqué commun.

L'Iran et l'Arabie saoudite, deux grands rivaux, sont convenus vendredi de rétablir leurs relations diplomatiques, une avancée spectaculaire obtenue grâce à l'entremise de la Chine après des années de fortes tensions entre les deux rivaux régionaux.

L'accord, qui prévoit la réouverture des ambassades des deux pays dans leurs capitales respectives, a été scellé lors d'une réunion en Chine. Il s'agit d'un coup de pouce aux efforts déployés par Pékin pour rivaliser avec les États-Unis en tant qu'intermédiaire sur la scène internationale.

L'accord pourrait également freiner les efforts déployés par Israël pour normaliser ses relations avec ses voisins arabes.

Selon un communiqué commun de Téhéran, de Riyad et de Pékin, publié par l'agence de presse officielle saoudienne, les pourparlers ont eu lieu en raison d'un "désir commun de résoudre les désaccords qui les opposent par le dialogue et la diplomatie, et à la lumière de leurs liens fraternels".

Cet accord fait suite à des négociations intensives entre Ali Shamkhani, proche conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khameni, et le ministre d'État saoudien Musaad bin Mohammed Al-Aiban, selon le communiqué.

Le communiqué ajoute que les ministres des affaires étrangères des deux pays "se rencontreront pour mettre en œuvre cet accord, organiser le retour de leurs ambassadeurs et discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales"...

Lire la suite