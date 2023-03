Ghana follows Zimbabwe on path to 'De-Dollarize' it's economy / Le Ghana suit le Zimbabwe sur la voie de la "dédollarisation" de son économie Le gouvernement du Ghana a annoncé qu'il envisageait de mettre en œuvre une politique selon laquelle il achèterait des produits pétroliers avec de l'or plutôt qu'avec des dollars étatsuniens a déclaré le vice-président Mahamudu Bawumia sur Facebook.