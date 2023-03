L'effondrement de la Deutsche Bank constituerait une menace pour l'ensemble de la zone euro (Spiked)

L'effondrement de la Deutsche Bank constituerait une menace pour l'ensemble de la zone euro Article originel : Deutsche Bank’s collapse would be a threat to the whole eurozone Par Matthew Lynn Spiked, 24.03.23

Ce pourrait être le mois prochain. Ce pourrait être la semaine prochaine. Ou cela pourrait bien se produire au cours du week-end. Mais l'effondrement du cours de l'action de la Deutsche Bank aujourd'hui et l'augmentation considérable du coût de l'assurance de sa dette contre le défaut de paiement signifient que ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'il n'y ait une intervention. Il semble de plus en plus inévitable que la Deutsche Bank doive être sauvée d'une manière ou d'une autre, sous l'égide du gouvernement allemand et de la Banque centrale européenne. Le problème, c'est que cette intervention menacerait l'ensemble de la zone euro.



Pour les initiés du marché, la véritable surprise de l'effondrement de la confiance dans la Deutsche Bank est qu'il ait pris autant de temps. Vendredi matin, le cours de son action a chuté de 15 %, tandis que le coût de l'assurance contre un défaut de paiement a grimpé en flèche. Les graphiques ressemblent étrangement à ceux de la Silicon Valley Bank il y a deux week-ends, et à ceux du Crédit suisse le week-end dernier. Si vous détenez des fonds dans la plus grande banque allemande, la seule solution rationnelle à l'heure actuelle est de les retirer. Une fois qu'une telle ruée a commencé, il est impossible de l'arrêter.

La Deutsche est en difficulté depuis des années, tout comme le Credit Suisse, et sa survie fait l'objet de spéculations sur les marchés. Si une grande institution devait perdre la confiance de ses investisseurs au cours de cette crise, elle était toujours susceptible d'être en tête de file. Il reste à voir ce qui se passera ensuite. Mais la seule véritable issue sera que le gouvernement allemand et la BCE interviennent en garantissant les pertes de la Deutsche et en veillant à ce que les déposants soient intégralement remboursés. Ils pourraient décider de la nationaliser ou d'organiser une fusion rapide avec un concurrent, très probablement la Commerzbank, voire la banque française BNP Paribas.

Toute retombée d'un renflouement de la Deutsche serait préjudiciable à l'ensemble de la zone euro. Vendredi, les autres grandes banques de la zone euro ont déjà montré des signes de perte de confiance. Les actions des banques françaises BNP et Société Générale étaient en baisse de 6 %, celles de la banque italienne UniCredit de 4 % et celles de la banque espagnole Santander de 4 %. Le problème central de la zone euro a toujours été qu'une monnaie unique mal conçue et dysfonctionnelle accumule d'énormes excédents dans certains pays et des déficits dans d'autres, et que tout cet argent doit être recyclé d'une manière ou d'une autre par le biais du système bancaire. La Deutsche, en tant que plus grande banque d'Allemagne et principal prêteur commercial, est au cœur de ce système. Les pertes liées au recyclage de tout cet argent devaient toujours se retrouver quelque part et, en fin de compte, elles devront être payées par les contribuables allemands.

L'effondrement de la Deutsche Bank pourrait entraîner l'euro dans sa chute. À moins que le gouvernement et la banque centrale ne parviennent à la consolider au cours du week-end, l'ensemble de la monnaie sera bientôt en grande difficulté.