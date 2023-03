L'effondrement de la SVB : Comment la crise financière favorise l'essor des Cryptomonnaies des Banques centrales (Off Guardian)

L'effondrement de la SVB : Comment la crise financière favorise l'essor des CBDC

Article originel : The SVB Collapse: How financial crisis boosts the rise of CBDCs

Par Kit Knightly

Off Guardian, 15.03.23



Note de SLT : Une analyse à prendre avec précaution mais qui mérite d'être mentionnée. A suivre...

Vendredi dernier, la Silicon Valley Bank, la 16e banque des États-Unis, a fait faillite. La plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008 Dimanche, la Silvergate Bank et la Signature Bank ont rejoint la SVB dans sa chute totale. Ces trois banques sont désormais sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La FDIC a pris la décision inhabituelle de garantir intégralement tous les dépôts effectués auprès de la SVB, ce qui signifie que le gouvernement fédéral versera de l'argent aux contribuables pour indemniser tous les clients de la SVB.

Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là. Naturellement, cela a mis la pression sur d'autres banques régionales, deux autres - First Republic Bank et PacWest Bank - ayant failli s'effondrer à leur tour, à la suite de mini-effondrements. Au cours du week-end, les quatre plus grandes banques de Wall Street ont perdu plus de 55 milliards de dollars en valeur. Dans le monde entier, les actions bancaires perdent de la valeur. Depuis ce matin, l'action du Crédit suisse est à son plus bas niveau historique, ce qui a provoqué une vente massive d'actions dans le monde entier. Bref, la situation financière est au bord d'une crise majeure. Mais s'agit-il d'un accident ? Et si ce n'est pas le cas, quel est le but recherché ?

Tout d'abord, non, ce n'est pas accidentel. Mettons les choses au clair. Cela signifie-t-il que les effondrements ont été planifiés dans les moindres détails ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, il y a eu au moins un avertissement pour les personnes au courant. Le PDG et le directeur financier de SVB ont vendu pour 4 millions de dollars d'actions au cours des deux semaines précédant l'effondrement, et le Founders Fund de Peter Thiel a retiré tous ses fonds de SVB le jeudi précédant l'effondrement. Pourtant, le département californien de la protection financière et de l'innovation a estimé que SVB était une "institution financière saine" jusqu'au 9 mars, et qu'elle n'est devenue insolvable qu'après que les investisseurs aient provoqué une ruée sur ses titres. Ce n'est évidemment pas la preuve d'un effondrement intentionnel, mais c'est tout de même quelque chose à noter.

Toute personne disposant d'une certaine connaissance préalable aurait pu faire fortune en achetant des options de vente au cours du week-end. Il sera intéressant de voir si un pic de transactions de ce type a été enregistré. Mais tout cela n'a aucune importance, car nous savons que les autorités ont délibérément bloqué l'économie pendant trois ans en réponse à la "pandémie". Ils ont gonflé le coût des denrées alimentaires et de l'énergie et détruit la valeur de notre monnaie en "imprimant" des milliards et des milliards de dollars, de livres et d'euros. Ainsi, même s'il n'y a pas eu de montage microgéré spécifique avec ces banques, les faillites bancaires étaient le résultat inévitable de ce vandalisme économique - inévitable et désiré.

Les questions les plus importantes sont "pourquoi ?" et "que se passe-t-il maintenant ?". L'un des aspects sera le renforcement de la réglementation, en particulier en ce qui concerne les crypto-monnaies. Ce n'est probablement pas un hasard si deux des banques en faillite - Silvergate et Signature - sont des investisseurs majeurs dans la crypto-monnaie, et SVB est connue pour avoir également des liens avec la crypto-monnaie. Il est probable que l'on en vienne à dire que "l'investissement non réglementé dans les crypto-monnaies représente un danger pour le système financier" ou que "l'absence de réglementation des crypto-monnaies rend nos institutions financières vulnérables à la guerre économique" ou quelque chose de similaire.

Nous voyons déjà des articles dans ce sens, ainsi que des avertissements désastreux de l'automne dernier. La phase suivante consistera probablement à affirmer que les petites banques régionales privées ne peuvent pas garantir la sécurité de l'argent de leurs clients et qu'il serait plus sûr pour les particuliers d'effectuer leurs opérations bancaires auprès de banques internationales géantes ou directement auprès de la banque centrale. Il a déjà été rapporté que Bank of America a vu ses dépôts augmenter considérablement depuis le krach de la SVB. Ce processus de consolidation des grandes banques devrait se poursuivre. Logiquement, il n'y a qu'un seul endroit où cette double propagande se dirige (pour quiconque a été un tant soit peu attentif) : La monnaie numérique des banques centrales. L'histoire est trop bien ficelée pour qu'il puisse en être autrement. À l'avenir, les CBDC peuvent être présentées comme plus sûres que les banques traditionnelles et plus réglementées que les crypto-monnaies "traditionnelles". En outre, étant donné que la FDIC garantit désormais intégralement les dépôts dans les banques en faillite, vous effectuez pratiquement vos opérations bancaires avec la Fed de toute façon. Pourquoi ne pas supprimer l'intermédiaire ? Nous savons qu'ils vont avancer ces arguments parce qu'ils ont déjà commencé à le faire. En janvier de cette année, le Forum économique mondial a publié un document intitulé :

Les monnaies numériques des banques centrales peuvent-elles contribuer à stabiliser les marchés financiers mondiaux ?

Les arguments de vente sont clairs. Mais plus encore, il est possible que les ruées sur les banques soient en fait encouragées à l'avenir, car elles pourraient favoriser l'adoption des monnaies numériques. Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux [accentuation ajoutée] :

Une autre série d'études se concentre sur le risque qu'une CBDC augmente la sensibilité des déposants aux crises bancaires à l'échelle du système en facilitant le transfert des dépôts. La disponibilité d'une CBDC pourrait ne pas avoir un grand impact sur les runs bancaires individuels car il est déjà possible de transférer numériquement et instantanément de l'argent entre une banque faible et une banque forte (Kumhof et Noone (2018) et Carstens (2019)). Cependant, lors d'une crise bancaire systémique, les transferts de dépôts bancaires vers la CBDC seraient confrontés à des coûts de transaction inférieurs à ceux associés aux retraits d'espèces (comme se rendre au guichet automatique, faire la queue, etc.), et offriraient une destination refuge sous la forme de la banque centrale. Les coûts inférieurs des retraits dans les CBDC par rapport aux retraits en espèces impliquent qu'un plus grand nombre de déposants retireraient rapidement leur argent à un moment où la probabilité perçue d'une crise de solvabilité bancaire à l'échelle du système serait plus faible.

Ils affirment qu'étant donné qu'une hypothétique CBDC sera plus sûre que les dépôts bancaires traditionnels et plus facile à obtenir que l'argent liquide, les gens choisiront de l'utiliser en cas de ruée sur la banque, et que les ruées sur les banques seront donc plus probables et plus fréquentes. Voyez-vous ce que cela implique ? Une fois que les CBDC auront été mises en place - de manière facultative au début, bien sûr - les banques centrales pourront théoriquement en augmenter le nombre en créant artificiellement une instabilité financière et en provoquant l'effondrement des banques régionales. Elles ne les rendront pas obligatoires, elles les rendront simplement "sûres".

Un autre rapport, publié en 2022 par la Chambre des Lords du Royaume-Uni, décrit les CBDC comme "une solution à la recherche d'un problème". Il semble qu'elles viennent de trouver leur problème. Et les problèmes sont comme tout le reste : les meilleurs sont ceux que l'on crée soi-même.