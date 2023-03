L'exposé "rigoureux" sur le massacre de Maïdan est supprimé par une revue universitaire de premier plan (The Gray Zone)

Un article évalué par des pairs, initialement approuvé et salué par une prestigieuse revue universitaire, a soudainement été annulé sans explication. Son auteur, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des questions liées à l'Ukraine, avait rassemblé des preuves accablantes pour conclure que les manifestants de Maïdan avaient été tués par des tireurs d'élite pro-coup d'État.



Le massacre par des tireurs d'élite de militants antigouvernementaux et de policiers sur la place Maidan à Kiev à la fin du mois de février 2014 a été un moment décisif dans le renversement du gouvernement élu de l'Ukraine orchestré par les États-Unis. La mort de 70 manifestants a déclenché une avalanche d'indignation internationale qui a fait de la chute du président Viktor Ianoukovitch un fait accompli. Pourtant, aujourd'hui, ces meurtres n'ont toujours pas été élucidés.

C'est là qu'intervient Ivan Katchanovski, politologue ukraino-canadien de l'université d'Ottawa. Pendant des années, il a rassemblé des preuves accablantes démontrant que les tireurs d'élite n'étaient pas affiliés au gouvernement de Ianoukovitch, mais qu'il s'agissait d'agents pro-Maïdan qui tiraient depuis des bâtiments occupés par des manifestants.

Bien que les travaux novateurs de M. Katchanovski aient été soigneusement ignorés par les médias grand public, une étude scrupuleuse qu'il a présentée sur le massacre en septembre 2015 et en août 2021 et publiée en 2016 et 2020 a été citée à plus d'une centaine de reprises par des chercheurs et des experts. Grâce à ce document et à d'autres recherches, il figurait parmi les politologues spécialisés dans les questions ukrainiennes les plus référencés au monde.

Au cours des derniers mois de 2022, M. Katchanovski a soumis une nouvelle enquête sur le massacre de Maidan à une importante revue de sciences sociales. Accepté dans un premier temps avec des révisions mineures après un examen approfondi par les pairs, le rédacteur en chef de la publication a fait l'éloge du travail dans une longue note privée. Il a déclaré que l'article était "exceptionnel à bien des égards" et qu'il présentait des preuves "solides" à l'appui de ses conclusions. Les évaluateurs se sont ralliés à ce jugement.

Cependant, l'article n'a pas été publié, une décision que Katchanovski croit fermement avoir été "politique". Il a fait appel, mais en vain...

Lire la suite