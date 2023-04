L'inculpation judiciaire de Trump va-t-elle propulser sa campagne électorale ?

Donald Trump va être inculpé mardi par le procureur de New York pour avoir versé 130.000 dollars juste avant la présidentielle de 2016 par l'entremise de l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels. L'objectif était d'acheter son silence sur une relation extraconjugale qu'elle prétend avoir eu avec le magnat de l'immobilier dix ans plus tôt. Mais, pour le moment cette inculpation semble avoir soudé le parti républicain autour de Trump même Ron De Santis son principal rival au sein des Républicains s'est exprimé en faveur de Trump. Les experts prédisent que cette inculpation, que Trump qualifie d'ingérence dans les futures élections étatsuniennes, pourrait le discréditer sur le moyen terme auprès de son électorat.



Wait and see...