L'inefficacité des vaccins contre la COVID-19 a été démontrée avant le lancement de la campagne de vaccination (TrialSite News)

L'inefficacité des vaccins contre la COVID-19 a été démontrée avant le lancement de la campagne de vaccination Article originel : COVID-19 Vaccines were Proven Ineffective Before Vaccine Campaign Roll Out Par Dr Ron Brown. École des sciences de la santé publique de l'Université de Waterloo (Ontario) (Les opinions exprimées ne sont pas celles de l'Université de Waterloo) TrialSite News, 18.03.23

Lorsque l'on évalue les preuves d'une étude scientifique, on oublie parfois un élément extrêmement important : la force des preuves. Des tonnes d'études d'observation dont les preuves sont faibles n'ont rien à envier à quelques études contrôlées bien conçues dont les preuves sont solides. Une comparaison similaire des preuves s'applique aux preuves solides des essais cliniques du vaccin à ARNm contre la COVID-19 et aux preuves beaucoup plus faibles des études post-commercialisation du vaccin. Les résultats finaux de la phase 3 de l'essai de Pfizer/BioNTech sur le vaccin à ARNm COVID-19 ont été publiés dans le New England Journal of Medicine dès le 10 décembre 2020, soit environ 9 mois après la déclaration de la pandémie de la COVID-19, le 11 mars 2020. En l'espace de 9 mois seulement, il était déjà fermement établi que la réduction du risque absolu du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech pour prévenir une infection par le SRAS-CoV-2 avec un symptôme léger ou modéré était d'environ 0,7 %, ce qui n'apportait essentiellement aucun avantage clinique. En d'autres termes, le déploiement public de la campagne de vaccination visant à contenir la propagation du coronavirus était voué à l'échec avant même d'avoir commencé !



Néanmoins, la réduction du risque absolu du vaccin contre la COVID-19 a été cachée au public, qui a été informé à la place de la glorieuse réduction du risque relatif d'environ 95 %. Le public a été tellement impressionné par ce battage médiatique que les employeurs ont commencé à rendre obligatoire la vaccination de tous leurs employés et que les universités ont rendu obligatoire la vaccination de leurs étudiants. Pendant ce temps, les rapports sur les effets nocifs des vaccins se sont multipliés...

