L'Iran accepte de cesser d'armer les Houthis du Yémen dans le cadre d'un pacte avec l'Arabie saoudite (Democracy Now!)

L'Iran accepte de cesser d'armer les Houthis du Yémen dans le cadre d'un pacte avec l'Arabie saoudite Article originel : Iran Agrees to Stop Arming Yemen’s Houthis in Pact with Saudi Arabia Democracy Now! 17.03.23

Les Nations unies estiment que les efforts déployés pour mettre fin à la guerre au Yémen après plus de huit ans de conflit se poursuivent de manière encourageante. Des responsables étatsuniens et saoudiens ont déclaré que l'Iran avait accepté de cesser d'armer les Houthis au Yémen dans le cadre du récent accord conclu sous l'égide de la Chine pour rétablir les liens diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

Aux États-Unis, les sénateurs Chris Murphy et Mike Lee ont présenté cette semaine une résolution bipartisane qui exigerait des États-Unis qu'ils rendent compte des violations des droits de l'homme commises par l'Arabie saoudite, dans le but de mettre un terme aux ventes d'armes étatsuniennes au royaume. La catastrophe humanitaire au Yémen a laissé plus de 17 millions de personnes dans le besoin.