L'Ukraine ment sur le nombre de victimes pour justifier son maintien à Bakhmut malgré les pertes (MoA)

Je suis et j'aime Adam Tooze. Ses Chartbooks sont toujours de bons documents. Celui qu'il a publié récemment sur le krach de la Silicon Valley Bank est également excellent. Mais j'ai été quelque peu troublé par un de ses récents tweets : Adam Tooze @adam_tooze - 20:11 UTC - 9 mars 2023 "Certains experts craignent que l'Ukraine ne dépense des troupes et des équipements de haute qualité pour tuer de simples recrues de prison russes comme "chair à canon"." Wow le langage autour de la bataille d'attrition à Bakhmut devient grotesque ! Le ratio de 7:1 ne vous suffit pas ? Lien : ft.com Military briefing : Ukraine's battle of diminishing returns for Bakhmut (en anglais)

C'était une satire ? Moon of Alabama @MoonofA - 20:14 UTC Mar 9, 2023

Réponse à @adam_tooze 7:1 à l'avantage de qui ? Il n'a pas répondu. Mais non, ce n'était pas une satire. L'article du Financial Times, repris par le Irish Times, cite en fait le chef de la sécurité nationale ukrainienne, Oleksiy Danilov, qui a déclaré que le ratio de tués était de un à sept en faveur de l'Ukraine.

L'ensemble de l'article est stupéfiant : Les responsables étatsuniens et européens estiment que 200 000 soldats russes ont été tués ou gravement blessés depuis février de l'année dernière, et l'Ukraine environ la moitié. Un responsable occidental a déclaré que la Russie avait subi "entre 20 000 et 30 000 pertes au cours des six derniers mois", ajoutant que la plupart d'entre eux étaient des mercenaires combattant pour la société militaire privée Wagner. Les opérations de Wagner se sont largement concentrées sur Bakhmut. Les responsables de l'OTAN estiment qu'un Ukrainien a été tué ou blessé pour cinq Russes. La semaine dernière, le chef de la sécurité nationale ukrainienne, Oleksiy Danilov, a estimé que le rapport était de "un à sept en notre faveur".

Cela n'a aucun sens. Si 200 000 Russes ont été tués ou gravement blessés au cours de la guerre et que 20 000 à 30 000 d'entre eux ont été tués ou blessés au cours des six derniers mois, les six premiers mois de la guerre auraient coûté 175 000 pertes à la partie russe. C'est plus que le nombre total de soldats qui, jusqu'à la récente mobilisation, ont participé à l'ensemble de la campagne. Ces chiffres ont dû être tirés d'un chapeau. Le taux de pertes de Danilov est également un non-sens évident.

Dès janvier, les États-Unis ont pressé l'Ukraine d'oublier Bakhmout et de passer à une campagne plus mobile : Lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman et le sous-secrétaire à la défense pour la politique Colin Kahl ont déclaré que les États-Unis souhaitaient aider l'Ukraine à s'éloigner du type de bataille d'usure qui se déroulait à Bakhmout et à se concentrer plutôt sur un style de guerre de manœuvre mécanisée qui utilise des mouvements rapides et imprévus contre la Russie, d'après des sources familières avec leur discussion. Les centaines de véhicules blindés que les États-Unis et les pays européens ont fournis à l'Ukraine ces dernières semaines, dont 14 chars britanniques, ont pour but d'aider l'Ukraine à opérer ce changement, selon les responsables.

Dans son dernier résumé, Dima, de la Military Summary Channel, indique que les Ukrainiens vont bientôt tenter une contre-attaque pour couper l'anneau russe autour de Bakhmut et pour entraîner les Russes dans une bataille générale décisive. À l'instar de Dima, je considère qu'il y a peu de chances qu'une telle tentative réussisse. Le rapport de forces nécessaire pour y parvenir n'existe tout simplement pas. Mais si l'Ukraine veut faire cela, contre l'avis de l'Occident, elle a besoin de justifications. Les mensonges sur les ratios de pertes en faveur de l'Ukraine semblent avoir pour but de fournir ces justifications.