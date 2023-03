La BBC a participé à la campagne de peur qui a maintenu la Grande-Bretagne confinée (The Telegraph)

La BBC a participé à la campagne de peur qui a maintenu la Grande-Bretagne confinée. Article originel : The BBC conspired in the campaign of fear that kept Britain locked up Par Janet Daley The Telegraph, 4.03.23

Les ministres et les radiodiffuseurs ont traité la lutte contre le virus comme une guerre, justifiant ainsi la fermeture de toute dissidence.



Il ne s'agissait pas de science, mais de politique. C'était évident dès que le gouvernement a commencé à parler de suivre La Science comme s'il s'agissait d'un corps fixe de vérité révélée. Aucune personne connaissant la science ne pourrait dire une telle chose à moins d'être engagée dans une campagne de coercition publique délibérément trompeuse.

L'absurdité et l'inutilité de tant de restrictions imposées à la vie normale auraient dû nous mettre la puce à l'oreille : ce programme a été conçu pour effrayer et non pour informer, et pour faire passer le doute ou le scepticisme pour de l'irresponsabilité morale, ce qui est précisément le contraire de ce que fait la science. Mais ceux d'entre nous qui ont décrié tout cela à l'époque ne protestaient pas seulement contre une trahison intellectuelle - le démantèlement d'une tradition d'argumentation ouverte et de débat rationnel qui avait créé le monde moderne.

On s'attaquait ici, souvent avec une désinvolture stupéfiante, aux conditions qui rendent la vie humaine reconnaissable : les intimités et les liens qui sont la monnaie des relations personnelles et de la santé émotionnelle. La plupart de ces mesures allaient bien au-delà de ce que nous considérons généralement comme de l'autoritarisme : même la Stasi de l'Allemagne de l'Est n'a pas interdit aux enfants d'embrasser leurs grands-parents, ni proscrit les relations sexuelles entre personnes vivant dans des ménages différents.

L'acceptation massive par le public de ces diktats extraordinaires n'était, au départ, pas si surprenante. Au départ, il s'agissait d'une urgence temporaire. Qu'est-ce que quelques semaines (d'un temps exceptionnellement ensoleillé) sur toute une vie si cela sert à se protéger et à protéger les autres - et, bien sûr, le service national de santé ? Mais cela n'a pas cessé - et plus cela durait, plus la population semblait l'accepter comme une nouvelle normalité. Même lorsque les dommages - en particulier pour les jeunes, tant sur le plan éducatif que psychologique - sont devenus évidents, la situation a continué. Il est important d'essayer de comprendre cela.

Le modèle du programme gouvernemental monumental dans lequel s'asseoir sur un banc de parc ou rencontrer sa famille élargie est devenu un délit est la nation en guerre. La coopération et les sacrifices volontaires de la population pendant la dernière guerre mondiale (que l'on appelait souvent à l'époque "l'urgence actuelle") ont clairement inspiré l'opération de confinement.

Les campagnes publicitaires qui ont normalisé - et loué comme vertueux - l'acceptation de niveaux horribles d'isolement social ont été délibérément conçues pour présenter le pays comme mobilisé dans un effort collectif contre un ennemi malveillant. Toute autre considération devait être reléguée dans une lutte nationale héroïque contre une armée envahissante dont l'objectif était de tuer le plus grand nombre d'entre nous. Et cet ennemi était particulièrement insidieux parce qu'il était invisible...

