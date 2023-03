La Chine annonce des plans de confinement en cas de grippe, tandis que le Washington Post demande aux Etatsuniens de se préparer à la même éventualité (Daily Sceptic)

La Chine annonce des plans de confinement en cas de grippe, tandis que le Washington Post demande aux Etatsuniens de se préparer à la même éventualité Article originel : China Announces Lockdown Plans for the Flu as Washington Post Tells Americans to Prepare for the Same Par Will Jones Daily Sceptic, 11.03.23

Les autorités chinoises veulent instaurer des mesures de confinement pour lutter contre la grippe, ce qui suscite la colère de nombreuses personnes qui craignent de revenir aux restrictions strictes imposées lors de la pandémie de la COVID-19. L'histoire est racontée dans The Mail.

La ville de Xi'an, dans la province de Shaanxi, au centre de la Chine, a déclaré qu'elle pourrait imposer des confinements "si nécessaire" si une épidémie du virus de la grippe commune représentait une "menace grave".

Le plan d'intervention d'urgence de la ville, publié mercredi, vise à lutter contre l'augmentation du nombre de cas de grippe dans le pays, alors que les cas de la COVID-19 continuent de diminuer.

Les autorités de la ville chinoise n'ont pas laissé entendre qu'une nouvelle série de fermetures était imminente, mais les habitants de la région ont tout de même qualifié ces plans d'excessifs.

Les plans de confinement zéro-Covid ont été mis en œuvre dans tout le pays pendant la pandémie et ont été jugés extrêmes par de nombreuses personnes.

Le plan du gouvernement local de Xi'an tient compte de quatre niveaux d'épidémie de grippe. Si le virus commun devait atteindre un niveau critique, les mesures de confinement seraient probablement rétablies.

Pendant la pandémie, les Chinois n'étaient pas autorisés à quitter leur domicile. Certains n'ont même pas été autorisés à faire des courses pour se procurer de la nourriture ou des fournitures essentielles.

La ville de Xi'an a été soumise à certaines des mesures de confinement les plus strictes par les autorités, jusqu'à ce que les restrictions soient rapidement assouplies dans tout le pays en décembre de l'année dernière, à la suite d'un tollé général.

Réagissant à la perspective d'un retour aux confinements forcés, les utilisateurs des médias sociaux chinois sur Weibo ont déclaré que la grippe commune était un virus normal et qu'elle ne nécessitait pas de mesures de confinement avant la Covid.

La BBC a rapporté les propos d'un utilisateur qui a déclaré que "la vie continuait normalement" lorsque des épidémies de grippe se produisaient.

Un autre a déclaré que les autorités locales chinoises étaient devenues "accros à l'étanchéité et au contrôle".

S'adressant à la BBC, Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations, a déclaré : "Pour les résidents locaux qui ont été traumatisés par les mesures de confinement prises il n'y a pas si longtemps, le retour à la même méthode draconienne pour faire face aux épidémies de grippe n'est en aucun cas justifié.

L'article mérite d'être lu dans son intégralité.

La Chine a montré la voie la dernière fois, cela va-t-il recommencer ?

Le Washington Post semble prêt à le faire. Dans un article publié à l'occasion du troisième anniversaire de la pandémie, intitulé ‘America shut down in response to Covid. Would we ever do it again?‘ ("Les Etats-Unis se sont arrêtées en réponse à la Covid.. Allons nous le faire encore ?"). Joel Achenbach adoucit la position des Etatsuniens face au retour des restrictions. Il écrit :

Un nombre incalculable de vies ont probablement été sauvées en retardant ce qui aurait été la propagation naturelle du virus. Les médecins ont ainsi eu plus de temps pour mettre au point des techniques et des médicaments pour traiter les patients pendant la période brutale qui a précédé l'arrivée des vaccins, qui ont permis de réduire le taux de mortalité.

"Il est tout à fait plausible que, si nous n'avions rien fait, nous aurions pu compter un million de morts ou plus avant que quiconque n'ait eu la chance d'être vacciné", suggère William Hanage, épidémiologiste à Harvard.

En matière de santé publique, cependant, le succès est mesuré par rapport à des résultats contrefactuels : infections hypothétiques, souffrances conjecturales, décès imaginaires.

En revanche, les conséquences de la fermeture du pays - faillites d'entreprises, mariages reportés, isolement prolongé des personnes âgées, pertes d'apprentissage pour les écoliers - sont tout à fait évidentes. Les détracteurs des restrictions en cas de pandémie affirment que le remède était pire que le mal. En réponse, les assemblées législatives de nombreux États, dominées par les républicains, ont adopté des lois limitant les interventions de santé publique, telles que l'obligation de vacciner ou de porter des masques.





"Un nombre incalculable de vies ont probablement été sauvées en retardant ce qui aurait été la propagation naturelle du virus". Bon sang ! Sommes-nous vraiment en 2023 et un journal national imprime-t-il encore des informations aussi manifestement erronées ? Alors que tant d'études démontrent aujourd'hui que les restrictions n'ont pas de lien évident avec les résultats, où sont les vérificateurs de faits quand on a besoin d'eux ? Probablement en lisant la dernière œuvre de fiction de Neil Ferguson et al.

Le succès n'est en aucun cas "contrefactuel" ou "hypothétique", bien sûr : c'est la raison pour laquelle nous disposons d'études qui comparent la manière dont différentes juridictions se sont comportées avec différentes politiques. Ces études et les données sur lesquelles elles s'appuient sont claires : les politiques n'ont pas eu d'impact significatif sur les résultats. Achenbach prétend-il encore, en mars 2023, que nous ne pouvons tout simplement pas savoir ce qui se serait passé si nous n'avions pas imposé de restrictions (mais qu'il est "probable" qu'un grand nombre de vies aient été sauvées) ? Oui, c'est le cas.

Notez également comment Achenbach suppose que les attitudes à l'égard du confinement sont politiques, que ce sont les Républicains qui s'opposent aux restrictions. Le cadrage politique de ces questions n'a jamais été utile, car il a rendu tribales des questions qui devraient être des questions de science et de preuves. Faut-il s'étonner que les citoyens fuient les États bleus favorables au confinements pour les États rouges favorables à la liberté ?

M. Achenbach conclut en avertissant, comme la Chine, que la grippe pourrait nécessiter des confinements à l'avenir : "D'autres agents pathogènes sont prêts à se répandre dans l'espèce humaine. Une nouvelle souche de grippe aviaire, H5N1, a déjà attiré l'attention des scientifiques en tant que risque potentiel de propagation."