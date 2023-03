La contamination des vaccins à ARNm est bien plus grave qu'on ne le pensait : Les vaccins contiennent "jusqu'à 35 %" d'ADN qui transforme les cellules humaines en usine de protéines Spike à long terme (Daily Sceptic)

La contamination des vaccins à ARNm est bien plus grave qu'on ne le pensait : Les vaccins contiennent "jusqu'à 35 %" d'ADN qui transforme les cellules humaines en usine de protéines de pointe à long terme.

Article originel : mRNA Vaccine Contamination Much Worse Than Thought: Jabs “Up to 35%” DNA That Turns Human Cells into Long-Term Spike Protein Factories

Par Will Jones

Daily Sceptic, 13.03.23

La contamination des vaccins à ARNm par l'ADN est beaucoup plus importante qu'on ne le pensait initialement (jusqu'à 35 %), et le rôle de l'ADN dans l'induction des cellules humaines à produire la protéine spike à long terme a été confirmé, d'après les dernières recherches.



Au début du mois, le Daily Sceptic a fait état des travaux du Dr Kevin McKernan et de son équipe, qui ont soumis les vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna à une analyse de séquençage approfondie et ont trouvé des niveaux alarmants de contaminants d'ADN connus sous le nom de plasmides. Il s'agit de petites molécules d'ADN circulaires qui, en principe, peuvent s'autoreproduire dans les cellules bactériennes et humaines et inciter la cellule à produire la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 à long terme. Il a été constaté que chaque dose de vaccin contenait des milliards de ces plasmides.

Le vaccin Moderna semblait contenir une contamination par l'ADN à un niveau proche du niveau "sûr" fixé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) à l'équivalent d'une partie pour 3 000 molécules d'ARNm, bien que l'on ne sache pas exactement à quel point ce niveau est sûr. Le vaccin de Pfizer, quant à lui, contenait une contamination par l'ADN dix fois supérieure au niveau "sûr", à raison d'un plasmide pour 350 molécules d'ARNm.

L'ADN fait partie du processus de fabrication du vaccin, puisqu'il fournit le plan de l'ARNm, mais il aurait dû être éliminé au moins jusqu'au niveau "sûr", ce qui n'a pas été fait pour des raisons obscures.



Aujourd'hui, le Dr McKernan et son équipe ont entrepris une analyse plus poussée et ont découvert que le niveau de contamination par l'ADN est beaucoup plus élevé que ce qui avait été initialement annoncé, puisque jusqu'à 35 % du produit vaccinal est constitué de cette contamination par l'ADN. Ils écrivent :

Cela équivaut à 20 à 35 % de l'acide nucléique de chaque vaccin qui est un vecteur d'expression. Cela dépasse de plusieurs ordres de grandeur la limite de 330 ng/mg fixée par l'EMA. Avec ces niveaux de contamination, l'activité RT de LINE-1 n'est pas une condition préalable à l'intégration du génome.



Jessica Rose, biologiste moléculaire, explique que cela signifie que chaque dose peut contenir des trillions de molécules d'ADN, soit 100 fois plus que ce qui avait été rapporté précédemment : "Les vecteurs d'expression restants utilisés pour fabriquer les ARNm présentent des niveaux de contamination 100 fois plus élevés que ce qui avait été proposé à l'origine, ce qui implique des billions de molécules d'ADN par dose. Cela a des implications pour l'intégration dans notre génome".

Le niveau précis de contamination n'est pas connu car il s'agit d'estimations avec une grande marge d'erreur. Il peut également varier d'un lot à l'autre. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la contamination des vaccins Pfizer et Moderna est bien supérieure à tout niveau officiel de "sécurité".

Lors de l'analyse initiale, le Dr McKernan avait principalement recherché une contamination par l'ARN et avait utilisé un additif capable de supprimer l'amplification de l'ADN. En recherchant spécifiquement la contamination par l'ADN, lui et son équipe ont découvert que la quantité d'ADN présente était bien plus importante que ce que la technique initiale avait indiqué.

Une analyse plus poussée effectuée par le Dr McKernan et son équipe a également confirmé que les plasmides sont intacts et capables de se répliquer, et que les promoteurs appropriés sont présents pour leur permettre d'exprimer l'ARNm de la protéine spike dans les cellules humaines (et pas seulement dans les bactéries).