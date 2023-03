La dérive violente et dictatoriale de l’Ukraine (France Soir)

TRIBUNE/OPINION - Selon le narratif en vogue en Occident, la guerre en Ukraine opposerait un régime dictatorial et impérialiste, la Russie de Vladimir Poutine, à une Ukraine libre et démocratique, qui serait le rempart du monde éclairé face à la barbarie. Voici une série de faits qui démontre pourquoi l’image fabriquée de l’Ukraine semble bien loin de la réalité, une réalité parfois aussi effrayante qu’elle est savamment ignorée par les grands médias occidentaux.

How many more videos of Ukrainian fascists gloating about slaughtering civilians have to come out before we start believing them? https://t.co/nGkGSh3VIA

L’homme qui plaisante sur les disparus s’appelle Oleksandr Povoroznyuk. Il serait Conseiller de district, soit l’équivalent de Conseiller départemental en France, dans la région de Kirovohrad, à Petrivka, près du centre de l’Ukraine. Les forces russes ne se sont jamais approchées à moins de 60 kilomètres de cette zone géographique… Pourtant, Povoroznyuk s’affiche comme un chef de guerre, en tenue, avec sa massue.

Dans la vie civile, il est aussi patron d’une entreprise agricole et président d’un club de football, le FC Ingulets, qu’il a créé en 2013. Comme une sorte de Guy Roux local, il est parvenu à hisser cette équipe jusqu’à la première division du championnat ukrainien.

Personnage haut en couleur, l’attention médiatique ne lui déplaît pas, puisqu'il est devenu un invité récurrent de cette émission de télévision Pravo na vlady (“Le Droit au pouvoir”) diffusée par une chaîne majeure en Ukraine, 1+1. Il est à noter que cette dernière est possédée par l’oligarque Igor Kolomoïsky, celui qui a lancé Volodymyr Zelensky dans la sphère médiatique et politique.

La vidéo citée ci-dessus est en fait un extrait d’une de ces émissions entièrement consacrées à Oleksandr Povoroznyuk. La version intégrale dure 1h47 et a été mise en ligne sur la plateforme YouTube le 5 octobre 2022. Elle comptabilisait plus de deux millions de vues à la fin de ce mois, mais curieusement, fin décembre, elle n’affichait plus que 1,5 millions de vues, et en mars 2023, 1,4 million. L’animatrice de l’émission s’appelle quant à elle Natalia Mosseïtchouk, et elle compterait parmi les 20 journalistes les plus connues en Ukraine. Kolomoïsky la verrait bien devenir présidente.

Les propos de l’homme qui se vante de faire disparaître des “pro-russes”, sans procès et sans même être capable de les compter, sont donc tenus dans le cadre d’une émission très suivie. Cela n’est pas anecdotique. Cela en dit long sur une dérive qui semble aujourd’hui concerner l’Ukraine.

Voudraient-ils normaliser le fait de trucider sans procès des citoyens ukrainiens qui n’auraient pas le même avis que leur gouvernement en place ou qui seraient soupçonnés d’aider les Russes ? Est-il question de rendre plus acceptable l’intolérable ? Et en Occident, on appellerait cela la “défense de la démocratie” et de ses fameuses “valeurs”, comme tous les dirigeants occidentaux le répètent depuis plus d’un an ?!