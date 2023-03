La Deutsche Bank en plein cauchemar – Le Tresor étatsunien rassemble ses soldats (Le journal du Coin)

Cauchemar dans la banque – La crise bancaire qui secoue les Etats-Unis depuis quelques semaines continue doucement de contaminer l’Europe, quoi qu’en disent certains. Après Crédit Suisse, c’est désormais la Deutsche Bank qui subit de plein fouet les conséquences d’un marché financier particulièrement instable. Les actions de l’établissement ont ainsi perdu plus de 10 % de leur valeur dans les premiers échanges européens vendredi, tandis que les banques européennes, comme Société Générale, ont aussi vu leurs cours baisser.



La Deutsche Bank s’enfonce … Cette journée clôt donc une semaine de chute consécutive qui s’inscrit dans une tendance plus large. La Deutsche Bank ayant déjà perdu un cinquième de sa valeur en mars. Quant aux swaps de défaut de crédit, un type d’assurance pour les détenteurs d’obligations de la société contre le défaut de paiement, ils ont bondi. Il s’agit de la plus forte hausse de la Deutsche Bank jamais enregistrée, témoignant de l’inquiétude grandissante des investisseurs quant à la capacité de l’établissement à faire face à ses dettes.

Ces obligations, également appelées « obligations convertibles contingentes » ou « CoCo », peuvent être transformées en actions ou annulées en cas de crise. Elles sont devenues le principal centre d’intérêt des investisseurs cette semaine, après que 17 milliards de dollars d’obligation de Credit Suisse ont été effacés dans le cadre du rachat de la banque suisse par sa rivale UBS, sous l’égide du gouvernement.



… et les USA se mettent à couvert... Alors que la Deutsche Bank n’a toujours pas communiqué ses résultats, le monde s’agite autour de cette fin de semaine tumultueuse. En effet, alors que nous écrivions ces quelques lignes, nous apprenons à l’instant que Janet Yellen, présidente Secrétaire du Trésor des Etats-Unis, convoquait loin des foules les dirigeants de la Réserve fédérale (FED) pour une réunion imprévue du Conseil de Stabilité financière (CSF).

La chute de la Sillicon Valley Bank est encore récente. Les marchés américains ont su se donner les moyens de sauver les meubles et leur dollar chéri. Cependant, le risque de contagion, évoqué comme minime, il y a peu, continue d’inquiéter les investisseurs et promet des heures à venir agitées, que nous suivrons avec attention. Et Bitcoin pendant ce temps-là ? Il va plutôt bien. Merci pour lui !