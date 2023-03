La FDA autorise le vaccin de rappel contre la Covid de Pfizer comme quatrième vaccin pour les enfants de moins de 5 ans (CNBC News)

La FDA autorise le vaccin de rappel contre le variant Omicron de la Covid de Pfizer comme quatrième vaccin pour les enfants de moins de 5 ans Article originel : FDA authorizes Pfizer’s Covid omicron booster as fourth shot for kids under 5 CNBC News, 14.03.23

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la vaccination de rappel contre le variant Omicron de Pfizer pour les enfants de moins de cinq ans qui ont déjà reçu trois doses du vaccin original de la société. Les enfants âgés de six mois à quatre ans qui ont terminé leur série primaire de trois doses avec les vaccins monovalents de Pfizer et BioNTech il y a plus de deux mois peuvent maintenant recevoir une seule dose de rappel du vaccin mis à jour...

Lire la suite