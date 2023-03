La grenouille de la guerre (Off Guardian)

La grenouille de la guerre

Il y a sept types de grenouilles en Ukraine. Ainsi, lorsque vous regardez la carte de l'Ukraine pour voir comment la guerre se déroule "Ils" (nous ne pouvons plus les appeler l'élite parce que cela dérange les gens, alors nous les appellerons simplement Eux avec un E majuscule ou Ils avec un I majuscule pour être neutre en termes de genre et de classe...). Où en étais-je ? Ah oui... Lorsque l'on regarde comment se déroule la guerre qu'ils colportent, il est important de se souvenir des grenouilles, car tout le reste n'est que bruit et misère. Les grenouilles, elles, continuent de vivre comme elles le font. Les grenouilles sont complètement carnivores et mangent toutes sortes d'insectes parce qu'elles sont des grenouilles. Les humains ne sont, par exemple, pas des grenouilles et ne mangent pas normalement d'insectes, mais très occasionnellement, seulement en cas d'urgence ou pour des événements particuliers. De nombreuses grenouilles intelligentes s'inquiètent du terrible avenir qui attend les grenouilles parce que les êtres humains sont environ 10 000 fois plus grands qu'elles et qu'ils vont apparemment manger "leurs" insectes maintenant. C'est une menace terrible pour le mode de vie des grenouilles, qui sont pour la plupart, à l'exception d'un type, des créatures pacifiques et innocentes qui veulent seulement faire des têtards et engloutir, chanter, sauter et tout le reste. Après tout, elles font cela depuis 265 millions d'années au moins, en commençant apparemment à Madagascar. Il est tout à fait erroné de notre part d'effacer cette histoire vibrante des grenouilles pour répondre à de nouvelles constructions sociales qui impliquent la misère de masse des grenouilles en mangeant leur nourriture. C'est épouvantable. Les grenouilles mourront de faim.

Il y a certainement quelques pays dans le monde, comme la France, qui aiment manger des grenouilles et cet holocauste de grenouilles a été soigneusement remanié pour ressembler à des repas gastronomiques, un peu comme le sort des grillons et des croquettes de grillons d'Irlande aujourd'hui. Les grenouilles qui nous regardent savent très bien qu'il ne s'agit pas d'un repas gastronomique mais, incapables d'obtenir du plutonium et n'ayant pas de pouce opposable, elles n'ont pas pu aider leurs camarades. C'est une source de grande tristesse pour les grenouilles qui, tous les 25 février, hurlent dans les cercles des marais du monde entier. Mais ce ne sont pas les cercles de marais qui sont importants. Ce qui compte, c'est la grenouille "comestible" d'Ukraine et d'Europe Pelophylax esculentus. Contrairement au ver de farine, le nom latin du Pelophylax ne donne aucun indice sur son importance et son éventuelle utilité. On l'appelle parfois grenouille tachetée noire d'Europe, mais ce n'est plus politiquement correct car étiqueter quelque chose comme ayant des taches est très blessant et déclencheur. Dans le pays, on l'appelle simplement la grenouille comestible, à sa grande horreur.

Les Pelophylax esculentus sont profondément coupables et pourraient bien être à l'origine de l'effondrement complet de la civilisation. Ils méritent d'être servis sur une tartine d'anchois avec des raisins de prune et des poivrons rouges. En particulier ceux qui vivent en Ukraine. Le Pelophylax esculentus s'amuse avec l'ADN depuis de nombreuses années. Le Pelophylax est un croisement de deux autres types de grenouilles et la femelle fertile issue d'une grenouille de piscine et d'une grenouille des marais peut se reproduire sans utiliser le matériel génétique du mâle reproducteur. En fait, elle produit des clones d'elle-même avec le même ADN. Les parents du Pelophylax ont manifestement incité les scientifiques à créer des biolabs qui manipulent l'ADN dans toute l'Ukraine. Il en résulte toutes sortes de possibilités terrifiantes susceptibles d'entraîner la chute du monde entier.

Certains affirment que le concept de biolabs en Ukraine est une pure propagande russe. Au lieu de les appeler biolabs, appelons-les comme Victoria Nuland (sous-secrétaire d'État étatsunienne) les a appelés au Sénat : Installations de recherche biologique. Mentionner de telles choses provoque l'apoplexie des pouvoirs en place, qui parlent de "fake news" et d'autres choses. Il se pourrait bien qu'ils aient raison, mais nous, les moutons, ne le saurons jamais. Notre rôle n'est pas de savoir, notre rôle est de faire et de mourir comme nous le savons. Ce n'est qu'à l'heure actuelle que nous sommes autorisés à reconnaître ce type de recherche à Wuhan, parce que nous sommes censés être apparemment en colère contre la Chine, du moins c'est ce que certains croient. Remarquez, il ne semble pas que la Chine elle-même ait financé la recherche, du moins c'est ce que certains croient, et il est donc discutable d'en vouloir à la Chine. C'est du moins ce que pensent certains.

Mais pour certains, il semble évident que nous entrons en guerre en Ukraine simplement pour sauver l'humanité en éliminant l'inspiration ultime de la destruction de l'humanité en détruisant une fois pour toutes le Pelophylax esculentus. J'en ai bien peur. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser ces grenouilles inspirer qui que ce soit pour faire des choses comme éliminer le besoin de mâles, par exemple, ou manipuler l'ADN ou manger tous nos insectes et tout le reste. Honnêtement. Je crains que la vie ne soit synonyme de choix difficiles. Et ces grenouilles sont vraiment coupables. Elles ne méritent même pas un Nuremburg 3.0 - jetez-les dans la marmite avec des panais et finissons-en. La semaine prochaine, nous discuterons peut-être de la manière de penser positivement tout en réfléchissant à l'abîme.

