La HAS annonce une possible réintégration des soignants

Nexus, 24.02.23

La HAS a annoncé une levée possible de l’obligation vaccinale contre la Covid-19.

Dans un projet d’avis rendu public sur son site du 16 février 2023, la Haute Autorité de santé annonce que l’obligation vaccinale contre la Covid-19 « pourrait être levée pour tous les professionnels visés par la loi du 5 août 2021 ». Bientôt un tournant capital dans la vie de milliers de soignants toujours suspendus ?



◆ Vers une fin de suspension ?

Pour les professionnels suspendus qui survivent depuis le 15 septembre 2021, c’est peut-être la fin d’un interminable supplice. Dans un avis provisoire du 16 février 2023 dont nous aurons la version définitive fin mars, la Haute Autorité de santé évoque la fin de l’obligation vaccinale : « Dans le contexte actuel, l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés par la loi du 5 août 2021. »

L’article 12 de cette loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2022, prévoit que « lorsqu’au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la HAS l’obligation vaccinale n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes concernées. »

Même si la HAS se veut prudente, rappelant que « cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée », des milliers de soignants pourraient bien se voir prochainement réintégrés.

À quand leur réintégration ?

Article par Diane O.