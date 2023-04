La partialité des études sur l'efficacité des vaccins est enfin remarquée (Substack)

La partialité des études sur l'efficacité des vaccins est enfin remarquée

Depuis plus de deux ans (depuis le début de l'introduction du vaccin contre la covid), nous signalons que toutes les études d'observation prétendant démontrer l'efficacité du vaccin présentaient des lacunes systématiques. Le résumé le plus récent se trouve ici :

Mais, pour mémoire, et au risque de nous répéter, des exemples de nos articles précédents qui fournissent des détails et des explications peuvent être trouvés ici, ici, ici, ici, ici, ici, et ici.

Bien entendu, bien que nous ayons continuellement soulevé ces questions, toutes les tentatives de publication de nos préoccupations ont toujours été rejetées. En particulier (et cela n'est pas arrivé qu'à nous), les principales revues se sont donné beaucoup de mal pour éviter de publier les réponses à leurs articles contenant des études observationnelles manifestement erronées ; notre expérience avec le Lancet à cet égard est particulièrement révélatrice :

Nous avons donc été heureux de constater qu'un article a été publié qui aborde la question que nous soulevons depuis plus de deux ans.

Ce qui est plutôt ironique dans cet article, c'est cette déclaration : Nous n'avons connaissance que d'un seul article qui aborde les problèmes méthodologiques des études non randomisées sur les vaccins contre la covid-19. (L'"unique article" est celui de John Ioannidis, qui ne tient pas compte du principal éléphant dans la pièce, à savoir que les personnes infectées dans les deux semaines suivant la vaccination sont classées comme non vaccinées, et qui prend également le biais du "test" à l'envers - il suggère que les vaccinés sont plus susceptibles de se faire tester, alors que dans la plus grande étude, les non-vaccinés étaient 6 fois plus susceptibles d'être testés que les vaccinés). Joel Smalley a également écrit sur cette nouvelle étude :

Cela montre qu'en nous censurant de la littérature académique dominante, d'autres peuvent prétendre à l'originalité et à la nouveauté de leurs recherches alors que nous écrivons sur le sujet depuis près de trois ans maintenant. Plus dangereuse encore est la perspective que, si nos travaux ne sont pas publiés dans les principales revues universitaires, ils n'existent pas en tant que preuves valables, ce qui crée un système de rétroaction en boucle fermée.

