La principale mission des médias MSM est maintenant de réprimer l’émergence d’un véritable mouvement pour la paix (Caitlin Johnstone)

Pabst et Blumenthal concluent leur rapport par une dénonciation de la façon dont les médias occidentaux ignorent ou se moquent de ces manifestations tout en encourageant activement des manifestations plus petites en faveur de l’armement de l’Ukraine.

Dans un nouvel article intitulé « Les manifestations anti-guerre européennes gagnent en force alors que la guerre par procuration de l’OTAN en Ukraine s’intensifie », Stavroula Pabst et Max Blumenthal de The Grayzone documentent les nombreuses grandes manifestations qui se sont déroulées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Grèce, en Espagne et en République tchèque. contre la guerre par procuration en Ukraine.

Les manifestations anti-guerre européennes se renforcent alors que la guerre par procuration

de l’OTAN en Ukraine s’intensifie @stavroulapabst et Max Blumenthal couvrent la montée

des activités anti-guerre à travers le continent au cours de l’année écoulée, d’Athènes

à Prague en passant par Londres, Berlin, Paris et au-delà

Comme nous en avons discuté précédemment, il n’a jamais été aussi urgent dans l’histoire de l’humanité d’avoir un mouvement de protestation massif et énergique en opposition à la trajectoire accélérée de l’empire vers un conflit mondial contre la Russie et la Chine.

D’autres mouvements pacifistes ont surgi dans le passé en réponse à des guerres horribles qui auraient fait des millions de morts, mais une guerre mondiale à l’ère atomique pourrait facilement tuer des milliards de personnes et ne doit jamais se produire.

Et pourtant, le public ne traite pas cette menace sans précédent avec l’urgence qu’elle mérite.

Quelques protestations ici et là, c’est bien, mais ce n’est pas assez.

Et la raison pour laquelle les gens n’ont pas répondu à l’appel est que les médias de masse ont réussi à les inciter à accepter les escalades continues vers la guerre mondiale que nous avons vues.

Les gens ne vont pas protester contre ce que fait leur gouvernement s’ils pensent que ce que fait leur gouvernement est approprié, et la seule raison pour laquelle tant de gens pensent que ce que fait leur gouvernement à l’égard de la Russie et de la Chine est approprié, c’est parce que les medias le leur disent.

Les médias de masse ne parlent pas au public des nombreuses provocations occidentales bien documentées qui ont conduit à la guerre en Ukraine et ont saboté la paix ; ils disent juste à tout le monde que Poutine a envahi parce qu’il est une suite diabolique de Hitler qui aime tuer et déteste la liberté.

Les médias de masse ne parlent pas au public de la façon dont l’empire américain a encerclé la Chine avec des machines de guerre tout en organisant délibérément des provocations incendiaires à Taiwan ; ils disent juste à tout le monde que la Chine est dirigée par de méchants tyrans bellicistes.

Les médias ne rappellent pas au public qu’après la chute de l’Union soviétique, l’empire américain a adopté une doctrine affirmant que la montée de toute superpuissance étrangère doit être empêchée à tout prix ; ils laissent cet ordre du jour s’estomper dans le trou de mémoire.

Parce que les gens croient que la Russie et la Chine sont les seuls agresseurs et que les États-Unis et leurs alliés ne répondent que de manière défensive à ces agressions non provoquées, ils ne voient pas la nécessité d’un mouvement de protestation de masse contre leurs propres gouvernements.