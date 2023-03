La renaissance de l'axe du mal (Moon of Alabama)

La renaissance de l'axe du mal

Article originel : The Rebirth Of The Axis of Evil

Moon of Alabama

Il y a vingt ans, les États-Unis ont lancé leur guerre contre l'Irak. Celle-ci a été précédée d'une campagne de propagande massive, payée et dirigée par le Pentagone.



Selling the Iraq War: a How-to Guide - (Vendre la guerre d'Irak : un guide pratique) - 23 mars 2023 - Jeffrey St. Clair / Counterpunch

Selon la publication professionnelle PR Week, le groupe Rumsfeld a envoyé des "conseils en matière de messagerie" au Pentagone. Le groupe a dit à Clarke et à Rumsfeld que pour que le public américain adhère à la guerre contre le terrorisme, il fallait suggérer un lien avec les États-nations, et pas seulement avec des groupes nébuleux comme Al-Qaïda. En d'autres termes, il fallait une cible fixe pour les campagnes militaires, un endroit lointain où larguer des missiles de croisière et des bombes à fragmentation. Ils ont suggéré l'idée (déjà ancrée dans l'esprit de Rumsfeld) de mettre en avant la notion d'États voyous en tant que véritables maîtres du terrorisme. C'est ainsi qu'est né l'Axe du mal, qui, bien sûr, n'était pas du tout un "axe", puisque deux des États, l'Iran et l'Irak, se détestaient, et qu'aucun n'avait quoi que ce soit à voir avec le troisième, la Corée du Nord.



Vingt ans plus tard, nous assistons à la renaissance de ce mème de propagande. D'abord au compte-gouttes dans des magazines peu lus, puis dans les médias de masse de droite et au Congrès. Cela légitime alors les médias libéraux à le reprendre.