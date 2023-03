La VÉRITÉ derrière la sortie du Zero-Covid de la Chine : Le numéro 2 du président Xi a IGNORÉ son appel à maintenir les confinements parce que les fonctionnaires étaient terrifiés par des manifestations sans précédent, et les responsables de la santé ont menti sur le pic de cas qui en a résulté, dans un contexte de chaos en coulisses (Daily Mail)

La VÉRITÉ derrière la sortie du Zero-Covid de la Chine : Le numéro 2 du président Xi a IGNORÉ son appel à maintenir les confinements parce que les fonctionnaires étaient terrifiés par des manifestations sans précédent, et les responsables de la santé ont menti sur le pic de cas qui en a résulté, dans un contexte de chaos en coulisses.

Article originel : The TRUTH behind China's zero-Covid exit: President Xi's No.2 IGNORED his call to keep lockdowns because officials were terrified by unprecedented protests and health chiefs LIED about resulting spike in cases amid chaos behind the scenes

Daily Mail, 3.03.23