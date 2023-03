Les affirmations selon lesquelles les personnes non vaccinées couraient un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès étaient fondées sur une tenue de registres délibérément obscure (Substack)

Les affirmations selon lesquelles les personnes non vaccinées couraient un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès étaient fondées sur une tenue de registres délibérément obscure

Article originel : Claims the unvaccinated were at higher risk of hospitalisation and death were based on deliberately murky record keeping

Par Norman Fenton

Substack, 7.03.23

Une fois de plus, une autre illusion statistique d'efficacité a été fabriquée par une simple erreur de catégorisation.

Changer de discours pour contrer l'hésitation vaccinale À la fin de l'année 2021, il était déjà clair au Royaume-Uni que les vaccins contre les malades atteints de la Covid n'arrêtaient ni l'infection ni la transmission. De plus, il y avait déjà de nombreux signaux de sécurité inquiétants. Ainsi, même si le "passeport vaccinal" était alors requis au Royaume-Uni pour participer à la vie quotidienne, l'"hésitation vaccinale" était en hausse. Compte tenu de cette résistance croissante au programme de vaccination, le message officiel est passé de "les vaccins vous empêchent d'attraper le virus" à "les vaccins vous empêchent d'être hospitalisé et de mourir du virus".

Pour faire passer ce nouveau discours, le gouvernement a commencé à publier des "données" pour étayer l'affirmation selon laquelle la quasi-totalité des personnes hospitalisées pour cause de Covid n'avaient pas été vaccinées. Voici un texte du NHS envoyé à toutes les personnes inscrites auprès d'un médecin généraliste au Royaume-Uni en novembre 2021 :

La grande majorité des personnes vaccinées n'étaient pas "complètement vaccinées" Au moment où le texte a été envoyé, l'expression "complètement vacciné" était définie au Royaume-Uni comme suit : "au moins 14 jours après la troisième injection" ou "entre 14 jours et moins de 6 mois après la deuxième injection" : "au moins 14 jours après la troisième injection" ou "entre au moins 14 jours et moins de 6 mois après la deuxième injection". Ainsi, le chiffre officiel de 8 personnes sur 10 "non complètement vaccinées" était peut-être juste, mais il était totalement trompeur puisque la quasi-totalité des personnes vaccinées (c'est-à-dire ayant reçu au moins une injection) à l'époque n'étaient pas "complètement vaccinées". Cela crée une fausse équivalence sémantique entre "non vacciné" et "pas complètement vacciné". De nombreux médias, dont la BBC, ont avancé l'affirmation selon laquelle 80 % des enfants n'étaient pas vaccinés, sans même mentionner le critère de "vaccination complète" :

Allégations concernant les décès dus à la covidie et les patients des unités de soins intensifs Des affirmations similaires ont été faites concernant les décès dus à la covidie chez les personnes vaccinées, comme celle publiée dans The Independent :

et celui-ci dans The Guardian:

En ce qui concerne les patients des unités de soins intensifs, les affirmations selon lesquelles une forte proportion des patients atteints de la covid n'étaient pas vaccinés ont été largement citées - et jamais remises en question - dans les médias grand public :

Des affirmations ridicules et invérifiables présentées comme des faits Un exemple particulièrement grave est l'affirmation ridicule faite dans le documentaire de la BBC "Unvaccinated" par le Dr Mehool Patel (consultant à l'hôpital universitaire de Lewisham). Sa déclaration - qui n'a pas été contestée dans le programme - était la suivante : "Nous avons examiné environ 550 patients qui ont été admis dans notre établissement entre le 15 décembre et le 15 janvier 2022, ce qui signifie que la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, ont été contaminés par le variant Omicron, et parmi eux, 21 patients ont malheureusement dû être admis en soins intensifs, car il s'agissait des patients les plus gravement atteints par le variant de la COVID. Sur ces 21 patients, je crains que 20 n'aient pas été vaccinés, soit 95 %. Une seule personne était vaccinée. Et sur les 21 qui étaient dans l'unité, je crains que sept d'entre eux n'aient malheureusement pas survécu, tous n'étaient pas vaccinés, soit 100 %. Voilà un chiffre pour illustrer mon propos".

C'est l'un des nombreux éléments d'information erronée que j'ai soulevés dans la plainte officielle que j'ai déposée auprès de la BBC au sujet de l'émission. J'ai demandé à la BBC de fournir des données vérifiées à l'appui de cette affirmation. Lorsque j'ai finalement reçu une réponse du directeur des plaintes de la BBC, Jeremy Hayes, il m'a répondu : "Vous maintenez que cette affirmation était "soit fausse/exagérée, soit une aberration incroyable". J'ai contacté les réalisateurs du programme pour obtenir des informations sur les données citées par le Dr Patel. J'ai été informé que les chiffres avaient été compilés par le Dr Patel lui-même à des fins de recherche. "Le Lewisham and Greenwich Hospital Trust n'enregistre pas le statut vaccinal des patients en soins intensifs, de sorte que les chiffres du Dr Patel ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

Une comptabilité délibérément obscure utilisée pour manipuler les données Mais l'escroquerie reposait sur quelque chose d'encore plus ridicule que le fait de classer les patients "non complètement vaccinés" comme "non vaccinés". Grâce aux demandes de liberté d'information adressées à certains organismes du NHS, nous savons désormais que certains hôpitaux utilisaient le système NIMS pour classer le statut vaccinal des patients, tandis que d'autres utilisaient leur propre système. Cela signifie que, dans de nombreux cas, même si un patient avait un dossier de vaccination dans le NIMS, s'il n'était pas vacciné dans l'hôpital/le service en question, il était enregistré comme non vacciné. Certains hôpitaux utilisaient un mélange des deux systèmes (le NIMS pour enregistrer un décès et un système interne pour enregistrer un cas de covidie). Pour ceux qui utilisaient le NIMS, étant donné qu'il n'était pas opérationnel avant juin 2021, tous les décès survenus dans l'hôpital auraient eu un statut vaccinal inconnu entre janvier et juin 2021. Le problème est que certains hôpitaux classaient "inconnu" comme "non vacciné". Les données ont donc été manipulées à l'aide d'une tenue de dossiers délibérément obscure. Pour en comprendre les implications, voici les données sur les décès à l'hôpital (tous les décès, pas seulement ceux dus à la covidie) depuis le début du programme de vaccination jusqu'à la fin de 2021, provenant d'un NHS trust dont le nom n'a pas été révélé et qui a répondu à une demande d'accès à l'information :

Il convient de noter que tous les décès survenus jusqu'au 21 juin 2021 ont été enregistrés comme non-vaccinés, simplement parce que les hôpitaux de ce Trust utilisaient le système NIMS pour classer les décès, qui n'était pas encore opérationnel à cette date. Mais, bien entendu, un nombre inconnu (probablement la plupart) de ces 742 personnes étaient vaccinées.

Les données présentent de nombreuses autres anomalies. Notez les changements de tendance improbables, soudains et spectaculaires : 1. Une baisse constante des décès "non vaccinés" du 21 juin au 13 septembre. Au cours de la semaine se terminant le 13 septembre, seulement 4 personnes sur 46 (moins de 9 %) n'étaient pas vaccinées. 2. La semaine suivante (20 septembre), les personnes non vaccinées sont soudainement redevenues majoritaires, avec 21 décès sur 31 (68 %), et ce chiffre augmente si rapidement que trois semaines plus tard (11 octobre), les 44 décès (100 %) sont tous "non vaccinés". 3. Mais on assiste ensuite à une baisse soudaine et rapide du nombre de décès dus à la non-vaccination. Deux semaines plus tard (25 octobre), 13 des 47 décès (28 %) étaient non vaccinés et, le 20 décembre, aucun des 53 décès (0 %) n'était non vacciné.

De tels changements ne peuvent être que le résultat d'une modification de la définition des personnes à classer comme non vaccinées. Il est facile de comprendre comment le gouvernement a pu sélectionner ce type de données pour présenter le récit qu'il souhaitait. Lorsque les SMS ont été envoyés en novembre 2021, on peut raisonnablement supposer qu'ils utilisaient les données cumulées jusqu'à, disons, la mi-octobre. En utilisant les données du tableau jusqu'au 18 octobre 2021 inclus, nous comptons donc 1051 "non vaccinés" (dont 17 n'ayant reçu qu'un seul vaccin)



370 "vaccinés" (avec 2 injections).

Cela donne 74 % de tous les décès à l'hôpital classés comme "non vaccinés". Mais tout cela n'est qu'une illusion. En fait, sur les trois dernières semaines de données (6-20 décembre), seuls 18 des 144 décès (12,5 %) n'ont pas fait l'objet d'une vaccination. Il convient également de noter que le même NHS Trust a fourni les informations suivantes sur les "nouveaux positifs COVID" dans ses hôpitaux entre le 19 janvier 2021 et le 19 janvier 2022.

Compte tenu de ce que nous savons des taux nationaux de vaccination et des données de décès de ce Trust, il est probable que la majorité des personnes classées comme "non vaccinées" auraient été vaccinées (à l'exception des personnes appartenant aux catégories d'âge de 0 à 20 ans, dont la grande majorité n'aurait pas été éligible à la vaccination). Ainsi, au lieu de dire que "50 % des nouveaux cas de Covid" se trouvaient parmi les personnes non vaccinées - la version "officielle" tirée de ces données - la véritable version aurait dû être que la grande majorité des nouveaux cas de la Covid étaient vaccinés.

En quoi cela est-il important ? C'est très important parce que, bien qu'ils soient complètement faux, ces chiffres ridicules ont été répétés avec une telle constance que le message "les vaccins vous empêchent d'être hospitalisé et de mourir de la Covid (même s'ils n'arrêtent pas l'infection et la transmission)" a été presque universellement accepté. Même les critiques les plus virulents de la réponse du gouvernement à la Covid ont constamment répété ce mantra :

Ces chiffres ont également servi de base aux études bidon qui prétendent que des millions de vies ont été sauvées par le vaccin. Ainsi, une fois de plus, nous pouvons constater que les données statistiques ont été utilisées pour créer une illusion sur l'efficacité des vaccins en matière d'hospitalisation et de mortalité par le moyen le plus simple qui soit : la tenue de registres délibérément obscurs garantissant que les vaccinés sont reclassés comme non vaccinés lorsqu'ils meurent ou sont hospitalisés.

Post-scriptum : Un commentateur ci-dessous signale que les États-Unis "ont été bien pires" : Les patients vaccinés dans les pharmacies ne figuraient pas dans les registres de l'État. Le CDC a admis sur une page web que l'expression "non vacciné" signifiait simplement qu'il ne pouvait pas trouver de vaccin dans les dossiers. Les hôpitaux n'étaient pas tenus de mettre à jour les dossiers et pourquoi le feraient-ils ? Ce biais a été décrit par l'assistante médicale Deborah Conrad dans l'épisode 233 de Highwire https://thehighwire.com/videos/episode-233-the-vaers-scandal/ Alex Berenson rapporte des preuves que le taux de surcomptage des patients "non vaccinés" était jusqu'à 20 fois plus élevé. "Plus de preuves que les données étatsuniennes peuvent surestimer la protection que les injections d'ARNm offrent contre l'hospitalisation due à Covid" - 13 Janvier