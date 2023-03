Les dommages causés par les vaccins sont désormais indiscutables, affirment d'éminents scientifiques (TCW)

Les dommages causés par les vaccins sont désormais indiscutables, affirment d'éminents scientifiques

Article originel : Vaccine damage is now indisputable, say top scientists

Par Neville Hodgkinson

TCW, 23.03.23

Une équipe multinationale de scientifiques a déclaré dans un rapport publié ce mois-ci que l'utilisation des vaccins génétiques contre la Covid devrait être interrompue dans l'attente d'une enquête détaillée sur la manière dont les produits du vaccin se déplacent dans le corps et sur leur durée d'action.

L'appel émane d'un groupe de dix scientifiques, dont le Dr Peter McCullough, cardiologue étatsunien de renom, qui ont examiné les preuves des mécanismes par lesquels, selon eux, des millions de personnes ont pu être lésées. Leur document, qui fait l'objet de nombreuses références, n'a reçu qu'une attention minime. Le langage utilisé est technique, mais il implique une forte possibilité de dommages durables causés par les injections, et la prudence face à de telles affirmations est compréhensible. Néanmoins, ce document est tout à fait logique à la lumière des avertissements de nombreux autres scientifiques, et pourrait être l'un des plus importants à ce jour. Les injections de Pfizer, Moderna, Oxford AstraZeneca et Janssen transmettent toutes un code ordonnant aux cellules de notre corps de fabriquer la protéine de pointe toxique du SRAS-CoV-2, le microbe qui cause le Covid. L'espoir était que notre système immunitaire réagisse à la piqûre en formant une protection vitale contre le virus lui-même. Mais il s'agissait là de "l'erreur de développement de médicaments de tous les temps", déclare M. McCullough dans un blog attirant l'attention sur les conclusions de l'étude. Selon les auteurs, il existe désormais des preuves solides d'un effet involontaire des vaccins sur de nombreux tissus du corps, y compris le cœur et le cerveau. Le système immunitaire considère les cellules productrices de pointes comme étrangères et commence à les attaquer. L'inflammation causée par ce processus auto-immun est le mécanisme probable des problèmes cardiaques liés au vaccin, observés en particulier chez les jeunes. Étant donné que chaque cellule qui synthétise des protéines virales est perçue comme une menace par le système immunitaire et tuée, il devient crucial de déterminer la biodistribution exacte des vaccins génétiques dans l'organisme", affirment les chercheurs. Les organismes de réglementation insisteraient normalement sur de tels tests de sécurité et d'efficacité pour les nouveaux médicaments, mais comme les nouveaux produits génétiques ont été désignés comme des "vaccins", les contrôles appropriés ont été contournés.

Les chercheurs, originaires d'Italie, de Grèce, d'Allemagne, du Japon et des États-Unis, passent en revue une série d'études étayant leur thèse selon laquelle les vaccins génétiques fonctionnent d'une manière totalement différente des vaccins traditionnels. Basés sur des microbes inactivés ou tués, ces derniers sont généralement considérés comme sûrs car ils déclenchent l'immunité en n'infectant qu'un petit nombre de cellules. Mais les produits génétiques associés au vaccin restent dans la circulation sanguine pendant au moins deux semaines après l'injection, et parfois beaucoup plus longtemps. Des échantillons de sang d'enfants et de jeunes adultes ayant développé une inflammation cardiaque après le vaccin ont révélé la présence de la protéine spike en circulation libre. Une étude de Pfizer sur des rats a montré que de minuscules particules de graisse, utilisées dans les injections pour transporter le code ARNm dans le corps, s'accumulent au-delà du site d'injection, principalement dans le foie, les glandes surrénales, la rate, les ovaires et d'autres tissus. L'étude a été soumise aux agences de réglementation des médicaments, mais n'a été rendue publique qu'à la suite d'une demande de liberté d'information au Japon. (Il y a plus de 18 mois, un ancien scientifique de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, a souligné que ce problème était particulièrement préoccupant pour les femmes en âge de procréer. Ses avertissements ont été ignorés, ce qui a eu de graves conséquences pour la santé génésique, comme l'a rapporté TCW cette semaine). Le document de synthèse indique que d'autres études ont impliqué des produits cellulaires humains connus sous le nom d'exosomes dans l'absorption du code génétique de la protéine de l'épi et dans son acheminement vers différentes parties du corps. Ces particules circulent dans la circulation sanguine, le système lymphatique et les fibres nerveuses. Les exosomes ont été détectés dans le sang deux semaines après la vaccination et l'effet augmente après la dose de rappel, durant au moins quatre mois. Selon les chercheurs, cette exposition prolongée pourrait être l'un des moyens par lesquels le pic peut atteindre des tissus tels que le cœur et le cerveau. Il a même été trouvé dans des sécrétions telles que le lait maternel. Des études animales ont montré que les exosomes transmettent également du matériel génétique aux tissus reproducteurs tels que les testicules, de sorte que le gène de la protéine spike peut être transmis à la progéniture, ce qui peut compromettre la fertilité. Pendant la pandémie, de nombreux pays ont découragé les autopsies sur les personnes décédées après la vaccination, "apparemment" pour limiter la transmission virale, affirment les auteurs. Cependant, les biopsies et les autopsies réalisées aujourd'hui confirment que les tissus qui absorbent le code génétique produisent également la protéine spike.

Dans une étude, une protéine dérivée du vaccin a été trouvée dans les cellules du muscle cardiaque de neuf des quinze patients souffrant d'une inflammation cardiaque. Les tissus étaient négatifs pour le virus Covid, et la nature de l'inflammation était telle qu'elle suggérait qu'elle était causée principalement par une réaction auto-immune. Dans un nombre croissant d'études, les autopsies ont prouvé que les conditions induites ou aggravées par le vaccin étaient la cause du décès. La revue cite de nombreuses études faisant état de réactions auto-immunes après la vaccination Covid, y compris des troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques. Selon les chercheurs, il est désormais "indiscutable" qu'il s'agit d'une relation de cause à effet. Les vaccins incitent les cellules de l'organisme à synthétiser la protéine spike, qui déclenche une réaction inflammatoire. La perte de cellules qui en résulte peut s'avérer invalidante et, dans certains cas, mortelle. Les chercheurs affirment que les risques potentiels ne peuvent être évalués que par des études détaillées de ce qui se passe dans le corps lorsque les vaccins sont injectés, études que les fabricants n'ont jamais réalisées. De nombreux médecins et scientifiques qui recommandent actuellement les vaccins ignorent ces mécanismes immunologiques fondamentaux et sous-estiment les conséquences auto-immunes potentielles, selon l'étude. Notre article vise à attirer l'attention des communautés scientifiques et réglementaires sur le besoin critique d'études de biodistribution pour les vaccins génétiques contre le Covid-19, ainsi que d'évaluations rationnelles des dommages et des bénéfices par groupe d'âge. Suite à la propagation du SRAS-CoV-2, une pandémie mondiale a été déclarée par l'OMS [Organisation mondiale de la santé]. La réponse mondiale à l'épidémie a été forte et monolithique, axée sur une vaccination massive et indiscriminée à l'aide de nouvelles plates-formes génétiques. Le recours à des voies réglementaires d'urgence pour accélérer la mise sur le marché et la confiance inhérente du public dans les vaccins traditionnels [...] ont facilité l'utilisation de vaccins moins puissants que les vaccins traditionnels. ont facilité le recours à des normes réglementaires de sécurité et d'efficacité moins strictes. Ainsi, des milliards de personnes ont été vaccinées malgré la rareté des données relatives à la biodistribution ou à la biopersistance chez l'homme, qui n'ont été révélées par des recherches indépendantes ou des divulgations au titre de la liberté d'information qu'après l'administration de milliards de doses. La rapidité avec laquelle les vaccins génétiques ont été mis au point, fabriqués et diffusés a été présentée au public comme un exploit rendu possible par les prouesses scientifiques de l'industrie pharmaceutique travaillant en partenariat avec les gouvernements du monde entier pour le plus grand bien de tous.

Toutefois, pour reprendre les mots du Dr Kathrin Jansen, responsable de la recherche et du développement des vaccins chez Pfizer, qui a récemment pris sa retraite, "nous avons piloté l'avion alors que nous étions encore en train de le construire". Cette "réussite" est le fruit d'une imprudence scientifique qui doit faire l'objet d'un examen plus approfondi à mesure que s'accumulent les signaux de sécurité, l'efficacité négative des vaccins (les personnes vaccinées devenant plus exposées au risque d'infection que les personnes non vaccinées) et l'échappement immunitaire (lorsque le système immunitaire ne parvient pas à éliminer un agent pathogène)". Un autre auteur étatsunien de l'étude est le Dr Stephanie Seneff, chercheur principal au Massachusetts Institute of Technology, qui a publié deux ouvrages très remarqués (voir ici et ici) exhortant les régulateurs à faire beaucoup plus pour suivre les effets indésirables chez les personnes recevant les injections de Covid. L'urgence de cet appel est mise en évidence par les chiffres de nombreux pays occidentaux qui montrent des taux de mortalité étonnamment élevés (voir ici et ici), en particulier chez les jeunes, malgré la baisse du nombre de décès dus aux vaccins Covid dans tous les pays. Dans son commentaire sur l'étude, M. McCullough explique que le matériel génétique injecté par les vaccins et la protéine spike elle-même restent dans l'organisme pendant des mois, voire des années, suffisamment longtemps pour provoquer un syndrome auto-immun permanent. Dans un autre article de blog, publié cette semaine (21 mars), il avertit en outre qu'une insuffisance rénale nécessitant une hospitalisation ou une dialyse s'est produite à de nombreuses reprises après des injections d'ARNm Covid. Cet effet secondaire n'est mentionné dans aucun formulaire de consentement ou notice d'emballage des produits génétiques, écrit-il. Je me demande combien de patients ont souffert d'insuffisance rénale, ont été hospitalisés et/ou sont décédés après une vaccination à l'ARNm sans que l'on sache que la vaccination a pu déclencher la catastrophe. Malgré son éminent pedigree médical, McCullough - tout comme le député rebelle Andrew Bridgen - est devenu un personnage férocement critiqué. Wikipedia, la source d'information supposée fiable dont les entrées sont aujourd'hui fréquemment manipulées par ceux qui ont des intérêts particuliers, le décrit comme ayant encouragé la désinformation pendant la pandémie de Covid sur le virus, ses traitements et les vaccins. Pourtant, McCullough et Bridgen, qui ont suivi une formation en biologie, fondent leurs arguments sur des recherches publiées, alors que leurs détracteurs recourent souvent à l'abus et à la marginalisation. Est-ce parce que de nombreuses personnalités, et en particulier des professionnels de la santé, ne supportent pas d'envisager les dommages causés par les vaccins Covid qu'ils ont si vigoureusement promus ?