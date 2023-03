Les rebelles du M23 ont violé des femmes lors de meurtres selon Amnesty International (The Star)

- Ce dernier rapport vient s'ajouter à une liste de plus en plus longue de crimes de guerre qui auraient été commis par des groupes combattants dans ce conflit qui dure depuis des décennies.

Les rebelles du M23 ont violé des femmes lors de meurtres - Amnesty Article originel : M23 rebels raped women during killings - Amnesty The Star, 17.02.23

Selon un nouveau rapport d'Amnesty International, les rebelles du M23 ont violé plus de 66 femmes et jeunes filles, principalement dans le village de Kishishe, en République démocratique du Congo, en novembre de l'année dernière, dans le cadre d'une vague de violence où ils sont accusés de traquer et de tuer les hommes.

Ce dernier rapport vient s'ajouter à la liste croissante des crimes de guerre qui auraient été commis par les groupes combattants dans le conflit qui dure depuis des décennies. Le M23 nie ces allégations...

Lire la suite