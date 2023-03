Nouveau rapport sur Bakhmut : Nombreuses pertes - Moral bas - Tactiques russes (MoA)

Nouveau rapport sur Bakhmut : Nombreuses pertes - Moral bas - Tactiques russes

Article originel : New Bakhmut Report: High Casualties - Low Morale - Russian Tactics

Moon of Alabama, 16.03.23

La semaine dernière, j'ai expliqué pourquoi Bakhmut est en train de tomber. L'article comprenait de longs extraits d'un article publié par Kyiv Independent. Le journaliste s'est entretenu avec des soldats qui se trouvaient sur le front de Bakhmut. Leur description de la situation sur place était dévastatrice.

Aujourd'hui, un autre journaliste de Kyiv Independent a publié un article quelque peu similaire :

Battle of Bakhmut: Ukrainian soldiers worry Russians begin to ‘taste victory’ ("Bataille de Bakhmut : les soldats ukrainiens craignent que les Russes commencent à "goûter à la victoire")



Nous vous conseillons de lire cet article, car je ne vais pas en parler en détail. J'en citerai toutefois quelques passages, car ils confirment joliment mon autre article récent sur le nombre réel de victimes parmi les soldats ukrainiens à Bakhmut.

Si l'on fait abstraction de la propagande et du sentiment général, voici ce qu'il en est :

Quelques jours avant de retourner se battre dans la bataille de Bakhmut, un soldat ukrainien, Volodymyr, 54 ans, a déclaré qu'il se sentait mal préparé.

"Lorsqu'ils nous conduisent à Bakhmut, je sais déjà que je vais être envoyé à la mort", a déclaré Volodymyr au Kyiv Independent lors de son bref séjour à Kramatorsk, une ville de l'oblast de Donetsk située à quelque 25 kilomètres à l'ouest de la ligne de front.

...

"Les Russes continuent de nous tirer dessus, mais nous n'avons pas d'artillerie, donc nous n'avons rien pour les attaquer en retour", a déclaré Volodymyr. "Je ne sais pas si je reviendrai ou non. Nous nous faisons simplement tuer.

Les fantassins ukrainiens interrogés par le Kyiv Independent ont décrit les combats à Bakhmut comme un défi de survie désespéré face aux stocks "infinis" de munitions d'artillerie et de main-d'œuvre de la Russie. Avec seulement leurs mitrailleuses et leurs fusils, ils disent avoir fait face aux attaques incessantes des mortiers et de l'artillerie russes jusqu'à ce que leur cachette soit finalement détruite.

...

Valeriy, un fantassin ukrainien, explique que la plupart de ses camarades tombés au combat ont été mortellement blessés par des fragments de projectiles.

"Il est dommage que 90 % de nos pertes soient dues à l'artillerie - ou aux chars et à l'aviation", a déclaré Valeriy au Kyiv Independent quelques heures après avoir quitté le front de Bakhmut. "Et beaucoup moins (de pertes) dans les batailles de tirs".

Valeriy a estimé que "seuls quelques-uns" des 27 membres initiaux de son peloton ont quitté le front de Bakhmut avec lui, bien qu'il ait expliqué que la plupart d'entre eux ont été blessés et non tués.

"Les Russes ont tellement d'armes, et ils sont si nombreux," explique Valeriy. "Ils nous tirent dessus en permanence. Parfois, on entend un tir toutes les secondes.



L'artillerie est, comme prévu, la plus meurtrière à Bakhmut. Bien qu'il y ait également de nombreux blessés, les chances qu'ils survivent sont faibles. Les blessures d'artillerie sont notoirement sales et lentes à guérir. Des ordres ukrainiens auraient été donnés pour que les hommes légèrement blessés soient simplement rafistolés et immédiatement renvoyés au front. Le fait de travailler dans des tranchées de combat boueuses, où les conditions sanitaires sont notoirement mauvaises, garantit pratiquement que les blessures pansées s'infecteront par la suite.

L'avantage de l'artillerie russe serait de 10 contre 1. L'artillerie est à l'origine de taux de pertes élevés. Toute affirmation selon laquelle le taux de pertes russes est supérieur à celui du côté ukrainien va à l'encontre de la conclusion logique que l'on peut tirer de ces faits.



Retour à la ligne de front :

Vladyslav, fantassin de la 58e brigade indépendante d'infanterie motorisée, explique que de nombreux soldats de sa section ont refusé de se rendre à Bakhmut à mesure que les Russes se rapprochaient.

Plusieurs soldats d'autres brigades ont également déclaré avoir rencontré de nombreux "réfractaires" qui ont tout fait pour ne pas être renvoyés à Bakhmut.

Lors de la dernière rotation, fin février, Vladyslav raconte que seuls huit des 25 soldats de sa section se sont rendus à Bakhmut - les autres ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas y aller à cause d'une fièvre soudaine ou de douleurs corporelles.

Les huit soldats se sont ensuite dirigés vers une position située à un carrefour près de la rivière Bakhmutka, où s'alignaient des maisons détruites. Dès leur arrivée, la section a essuyé un feu nourri de mortiers russes.

Deux soldats ont été tués et deux ont été gravement blessés : l'un a perdu son bras et l'autre a été touché à l'estomac par un projectile, raconte Vladyslav. Les autres, dont Vladyslav lui-même, ont subi une grave commotion cérébrale.

Ils ont tous été évacués de Bakhmut ce jour-là et ont perdu leur position.



Ce court engagement, avec 50 % de pertes et de graves commotions pour les autres, rend plausibles les rapports faisant état d'une durée de survie de seulement 4 heures à Bakhmut.



La description suivante du style de combat russe à Bakhmut est intéressante. La tactique est conçue pour faire le moins de victimes possible. Cela contredit également les affirmations d'attaques par "vagues humaines" :

Le fantassin Vladyslav a déclaré que les Russes apparaissaient généralement en groupe d'environ cinq personnes la nuit, mais qu'ils semblaient "effrayés" à l'idée de lancer des attaques à courte distance.

Au lieu de cela, les Russes utilisaient une puissance de feu massive pour détruire les maisons - où les Ukrainiens se cachaient pour surveiller les forces d'invasion - au point qu'ils étaient obligés d'abandonner la position pour en chercher une autre mieux protégée, selon Vladyslav.

"Ils se battent (maintenant) intelligemment, eux aussi", ajoute Vladyslav.

Un autre soldat confirme la prise :

Maksym, 33 ans, fantassin de la 5e brigade d'assaut séparée, a déclaré que les Russes avaient également établi une tactique dans la zone sud près de Bakhmut.

Ce fantassin de Kiev a été déployé sur le front d'Ivanivske, à la périphérie sud-ouest de Bakhmut, tout au long du mois de février 2023, où des combats acharnés font rage autour d'un village stratégique situé sur l'une des principales voies d'accès à la ville.

S'appuyant fortement sur des drones, les Russes localiseraient les positions de l'Ukraine dans la zone. Ils tireraient ensuite plusieurs salves de mortier et d'artillerie, suivies d'assauts d'infanterie, pour tenter d'encercler les soldats ukrainiens, selon M. Maksym.

Si les drones ne parviennent pas à détecter les positions ukrainiennes, les Russes envoient quelques soldats tirer des coups de feu jusqu'à ce qu'ils entendent des tirs de riposte, selon Maksym.

Aussi brutale soit-elle, la tactique russe a lentement fonctionné et a fait reculer l'unité de Maksym de 1,5 kilomètre au total tout au long du mois de février.



Il s'agit d'un lent travail de broyage : reconnaissance-artillerie, reconnaissance-artillerie, reconnaissance-artillerie, reconnaissance-artillerie, bombardement de la position. Bien menée, elle entraîne de lourdes pertes du côté des défenseurs et de faibles pertes du côté des attaquants.