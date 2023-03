Oligarchie occidentale (Off Guardian)

L'un des obstacles à la compréhension de la destruction gérée et apparemment délibérée des petites et moyennes entreprises qui, au Royaume-Uni, ont vu leur nombre diminuer d'un demi-million depuis 2020 et de la suppression de notre souveraineté nationale au motif de nous sauver tour à tour d'une crise sanitaire, d'une crise environnementale, d'une crise énergétique ou d'une crise du coût de la vie, est la question de savoir comment quiconque peut en tirer profit. Il est toujours difficile de regarder vers l'avenir et de prédire ce qui va se passer, mais nous pouvons regarder en arrière et essayer de tirer des leçons du passé récent.



Si nous voulons savoir où mènent cet appauvrissement et cette privation de droits du peuple britannique et qui en bénéficiera, nous pourrions faire pire que de regarder ce qui est arrivé à la Russie dans les années 1990.

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev est devenu secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique en mars 1985, il a immédiatement lancé son programme de perestroïka ("restructuration") de la politique économique et politique de l'URSS. Cinq ans plus tard, en septembre 1990, dans le cadre de la réforme politique appelée glasnost ("ouverture"), le Parlement soviétique accorde à Gorbatchev, désormais président nouvellement élu de l'URSS, des pouvoirs de privatisation d'urgence. Il a notamment été autorisé à transformer les entreprises d'État en sociétés par actions dont les actions sont offertes sur les marchés boursiers. Après la démission de Gorbatchev et la dissolution officielle de l'URSS en décembre 1991, le premier président russe, Boris Eltsine, a lancé un programme de privatisation qui visait à comprimer vingt ans de néolibéralisme occidental en quelques années dans un pays dont la population n'avait aucune expérience du fonctionnement du capitalisme financier.

Deux ans plus tard, plus de 85 % des petites entreprises russes et plus de 82 000 sociétés d'État russes, soit environ un tiers du total existant, avaient été privatisées.



L'une des premières initiatives a été la privatisation par coupons, qui, entre 1992 et 1994, a permis de distribuer à 98 % de la population russe 144 millions de coupons convertibles en actions dans plus de 100 000 entreprises d'État, donnant en principe à chaque citoyen une part de la richesse nationale. Cependant, le travailleur russe, appauvri et de plus en plus au chômage par le démantèlement rapide de l'économie soviétique, ne comprenait guère le capitalisme actionnarial, et ces bons ont été presque entièrement achetés pour quelques roubles par des bureaucrates russes, qui avaient une idée plus claire de l'état de l'économie russe, des directeurs de sociétés d'État, qui avaient une meilleure idée de la valeur des ressources russes, et la mafia, qui, après des années de commerce de produits occidentaux sur le marché noir soviétique, avait une meilleure idée de la valeur future de ces actions.

À la fin de juin 1994, 70 % des grandes et moyennes entreprises russes et environ 90 % des petites entreprises étaient passées aux mains du secteur privé.

En 1995, alors que le gouvernement était confronté à un déficit budgétaire et en échange du financement de sa campagne de réélection, Eltsine a lancé le programme "Prêts contre actions", dans le cadre duquel les actifs industriels de l'État dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon, du fer et de l'acier ont été mis aux enchères pour obtenir des prêts auprès des banques commerciales. Étant donné que ces prêts n'ont jamais été remboursés, en grande partie parce qu'ils ont été utilisés pour payer les intérêts de la dette publique existante, et que les enchères ont été truquées par des initiés politiques, les actifs de l'État ont effectivement été vendus pour une fraction de leur valeur. Yukos Oil, par exemple, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars, a été vendu pour 310 millions de dollars ; Sibneft, le troisième plus grand producteur de pétrole en Russie et d'une valeur de 3 milliards de dollars, a été vendu pour 100 millions de dollars ; et Norilsk Nickel, qui produisait un quart du nickel mondial, a été vendu pour 170 millions de dollars, soit deux fois moins qu'une offre concurrente.

Ce stratagème a donné naissance à une nouvelle classe d'oligarques (du grec ancien oligarkhía, "domination par une minorité"), d'industriels et de banquiers qui contrôlaient désormais non seulement l'économie russe, mais aussi son gouvernement. Conscients, cependant, que les gouvernements futurs pourraient revenir sur la vente au rabais des richesses de la nation par Eltsine, les oligarques, au lieu d'investir dans ces industries, ont immédiatement commencé à dépouiller leurs actifs pour augmenter leurs fonds propres. L'immense richesse qu'ils ont ainsi accumulée a été investie à l'étranger, en grande partie dans des banques suisses, mais aussi dans l'immobilier britannique par l'intermédiaire du plus grand service de blanchiment d'argent au monde, la City de Londres, par laquelle transitent chaque année plus de 100 milliards de livres d'"argent sale", dont la majeure partie provient de Russie et d'Ukraine....