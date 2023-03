"Pacifier la Seine-Saint-Denis", ou pacifier "Le Figaro" (Arrêt sur images)

Selon l'exécutif et "Le Figaro", pour les Jeux olympiques, il faudrait "pacifier" la Seine-Saint-Denis – territoire que le journal ne couvre, en immense majorité, qu'au prisme de la délinquance. Et si c'était "Le Figaro", ou du moins sa vision de tout un département, qu'il fallait pacifier ?

Le Figaro n'est pas serein. Les Jeux olympiques 2024, organisés à Paris, commencent dans "un peu plus de 500 jours" , et la Seine-Saint-Denis n'est pas "pacifiée" . Vous n'étiez pas au courant ? Eh oui, la France est un terrain en guerre, et le département de la Seine-Saint-Denis, l'épicentre de ce conflit. Heureusement, l'exécutif a "un plan de bataille" , que nous révèle fièrement, en exclusivité, le quotidien ce 27 février. INFO LE FIGARO : On est sauvés !...

