PETER HITCHENS : Nous savons maintenant avec certitude que nos dirigeants ont perdu la tête à cause de la Covid (Daily Mail)

Article originel : PETER HITCHENS: Now we know for sure that our leaders lost their heads over Covid

Daily Mail, 4.03.23

Il ne fait désormais aucun doute que le confinement de notre société en 2020 était tout aussi fou et stupide que je l'avais dit. Cela n'a pas réussi à arrêter la propagation de la Covid. Notre économie a été anéantie, l'éthique nationale du travail a été détruite, nos libertés ont été mises en lambeaux et le NHS a été paralysé, probablement de façon permanente.

Aujourd'hui encore, des emplois disparaissent et des entreprises ferment à cause de cela. L'éducation des jeunes a été saccagée et la vie des personnes âgées rendue si misérable que beaucoup ont abandonné et sont morts. Je n'ai jamais vu une politique aussi manifestement erronée dès le départ. Vous devez donc vous demander pourquoi la seule chose que j'ai à montrer pour m'y être opposé, tout seul au début, est une censure de l'Independent Press Standards Organisation. J'ai l'intention de faire frapper une médaille de bronze, que je pourrai porter lors de cérémonies, pour marquer cette censure, conçue comme une réprimande et prise comme une insulte, mais que je considérerai à l'avenir comme un honneur. De la même manière, je chéris les attaques dont j'ai fait l'objet de la part de personnes qui devraient aujourd'hui avoir totalement honte, pour "désinformation" et "négationnisme" et, plus d'une fois, pour avoir soi-disant causé des morts inutiles. Les auteurs de cette ânerie savent qui ils sont. La publication des dossiers de Matt Hancock a révélé sans l'ombre d'un doute que le gouvernement ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il a fini par se gonfler d'un pouvoir immérité et abusif au point qu'il aurait dû être sanctionné.

Quant à l'"opposition", tous ses membres n'ont pas fait leur travail, pour lequel ils étaient grassement payés. Aucun d'entre eux, d'un côté comme de l'autre, ne mérite de rester au Parlement, et encore moins de former le gouvernement. Pourrions-nous peut-être recommencer, avec un simple test de la honte pour chaque candidat parlementaire aux prochaines élections ? Tous ceux qui ont soutenu l'hystérie devraient être disqualifiés.

L'un des aspects les plus fascinants de cet événement est qu'il a été prédit avec des détails étonnants dans un épisode du dessin animé satirique étatsunien. Les Simpson, en novembre 2010. Un nouveau développement rend la ressemblance presque totale. Il s'agit de l'admission par l'ancien ministre Lord Bethell que le gouvernement a envisagé d'ordonner la mort de tous les chats du pays. Comme il l'a déclaré à Channel 4 News : Il y a eu l'idée, à un moment donné, de demander au public d'exterminer tous les chats de Grande-Bretagne". Si vous pensez que c'est absurde, ou si vous imaginez que les gens auraient résisté à un tel décret, il est bon de rappeler que des centaines de milliers d'animaux domestiques ont été volontairement détruits par leurs propriétaires dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale à cause d'un avertissement mal formulé du gouvernement. L'épisode des Simpsons, The Fool Monty, montre un bulletin télévisé dans lequel les téléspectateurs sont avertis (dans une satire brillante de la façon dont les autorités présentent les spéculations aériennes comme des faits concrets) : "La grippe du chat domestique arrive, tout le monde ! Le Centre de désinformation sur les maladies prédit avec un certain degré de probabilité que la grippe du chat domestique pourrait se propager selon le schéma épidémique hypothétique suivant". Le présentateur TV enfile alors un costume spécial anti-grippe, tandis que la population terrorisée se précipite pour se débarrasser de ses chats. Homer Simpson fait un feu de joie de toutes ses "affaires de chats", tout en portant un masque. Tout s'arrête lorsqu'un vaccin est introduit. Bien sûr, c'est une blague, mais lorsque j'ai tweeté l'épisode dans les premières semaines de la panique, personne n'a ri. Car une peur légère avait été attisée par un gouvernement incompétent et faible - sans opposition de la part d'une opposition sans valeur et de tribunaux faibles - en une frénésie médiévale de superstition et de terreur. Et nous ne nous en remettrons pas avant de longues et dures années.

Traduction SLT