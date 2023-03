Pourquoi l'organisme s'attaque-t-il à lui-même après la vaccination contre la COVID-19 ? (Substack)

Pourquoi l'organisme s'attaque-t-il à lui-même après la vaccination contre la COVID-19 ?

Article originel : Why the Body Attacks Itself after COVID-19 Vaccination

Par Peter Mc Cullouch

Substack, 8.03.23

L'auto-immunité est une conséquence directe de vaccins génétiques mal conçus

Le système immunitaire humain est conçu pour reconnaître les envahisseurs étrangers (microbes, autres substances), les attaquer, les tuer, puis éliminer les débris. C'est pourquoi nous devons nous assurer que notre organisme reconnaît nos propres cellules comme "protégées" et les cellules étrangères comme des cibles. Pour la première fois, les vaccins COVID-19 à ARNm (Pfizer, Moderna) et à ADN adénoviral (Janssen) installent le code génétique permettant à notre organisme de fabriquer une protéine étrangère mortelle, dans l'espoir que notre système immunitaire non seulement réagisse et nous protège, mais aussi qu'il forme une immunité vivante contre le SARS-CoV-2. Nous avons appris qu'il s'agissait de l'erreur de développement de médicaments la plus grave de tous les temps. La production d'une protéine étrangère dans le corps humain s'est révélée être un désastre, comme l'illustrent Polykretis et al dans un article récent. En voici quelques raisons : 1) chaque cellule qui absorbe le vaccin exprime la protéine à la surface de la cellule, ce qui déclenche une attaque auto-immune, 2) la distribution tissulaire semble être large, impliquant des organes où cette attaque pourrait être mortelle (cœur, cerveau, moelle osseuse, etc.), 3) le matériel génétique et la protéine Spike ont une longue durée de vie (des mois ou des années), ce qui est suffisamment long pour provoquer un syndrome auto-immun qui peut être permanent.



Polykretis, P. ; Donzelli, A. ; Lindsay, J.C. ; Wiseman, D. ; Kyriakopoulos, A.M. ; Mörz, M. ; Bellavite, P. ; Fukushima, M. ; Seneff, S. ; McCullough, P.A. Autoimmune Inflammatory Reactions Triggered by the COVID-19 Genetic Vaccines in Terminally Differentiated Tissues. Preprints 2023, 2023030140. https://doi.org/10.20944/preprints202303.0140.v1.

Polykretis précise : "Des preuves histologiques solides provenant de biopsies et d'autopsies ont démontré que la protéine de pointe dérivée du vaccin a été synthétisée dans des tissus à différenciation terminale (Baumeier et al., 2022 ; Schwab et al., 2022 ; Mörz, 2022). Baumeier et al. ont détecté la protéine de pointe dérivée du vaccin sur les cardiomyocytes de 9 des 15 patients présentant une suspicion clinique de myocardite (dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 s'est révélé négatif), ce qui prouve que la protéine virale a été synthétisée dans le tissu cardiaque et suggère une réponse auto-immune due à la vaccination (Baumeier et al., 2022). Schwab et al. décrivent les résultats histopathologiques d'autopsies standardisées réalisées sur 25 personnes décédées inopinément dans les 20 jours suivant la vaccination (aucune des personnes décédées n'avait été infectée par le SRAS-CoV-2 avant la vaccination) (Schwab et al., 2022). Les deux études susmentionnées soutiennent l'idée que l'inflammation myocardique induite par le vaccin est la conséquence d'une infiltration excessive de lymphocytes T, principalement des lymphocytes T CD4+, qui sont les principaux responsables des lésions myocardiques auto-immunologiques. Mörz a décrit l'expression de la protéine spike dérivée du vaccin dans le cerveau et le cœur d'un patient qui a développé une encéphalite nécrosante multifocale après avoir été vacciné avec le BNT162b2 (Mörz, 2022). L'immunohistochimie a également révélé l'expression de la protéine spike codée par le vaccin dans les kératinocytes vésiculaires et les cellules endothéliales du derme (Yamamoto et al., 2022)." Malgré une longue voie de développement pilotée par la DARPA de l'armée américaine dans le cadre du programme ADEPT P3 annoncé en 2012, les vaccins génétiques ont été mal conçus par les entrepreneurs sans tenir compte des ramifications biologiques de l'auto-immunité. Pour ne rien arranger, ils ont été précipités dans le développement clinique humain par l'opération Warp Speed et ont été trop largement déployés, 92 % de la population américaine s'étant fait injecter au moins une fois selon le CDC. En conséquence, la quasi-totalité de la population américaine est exposée à un risque de manifestation subclinique d'auto-immunité ou en est atteinte.

Polykretis précise : "Des preuves histologiques solides provenant de biopsies et d'autopsies ont démontré que la protéine de pointe dérivée du vaccin a été synthétisée dans des tissus à différenciation terminale (Baumeier et al., 2022 ; Schwab et al., 2022 ; Mörz, 2022). Baumeier et al. ont détecté la protéine de pointe dérivée du vaccin sur les cardiomyocytes de 9 des 15 patients présentant une suspicion clinique de myocardite (dont le test de dépistage du SRAS-CoV-2 s'est révélé négatif), ce qui prouve que la protéine virale a été synthétisée dans le tissu cardiaque et suggère une réponse auto-immune due à la vaccination (Baumeier et al., 2022). Schwab et al. décrivent les résultats histopathologiques d'autopsies standardisées réalisées sur 25 personnes décédées inopinément dans les 20 jours suivant la vaccination (aucune des personnes décédées n'avait été infectée par le SRAS-CoV-2 avant la vaccination) (Schwab et al., 2022). Les deux études susmentionnées soutiennent l'idée que l'inflammation myocardique induite par le vaccin est la conséquence d'une infiltration excessive de lymphocytes T, principalement des lymphocytes T CD4+, qui sont les principaux responsables des lésions myocardiques auto-immunologiques. Mörz a décrit l'expression de la protéine spike dérivée du vaccin dans le cerveau et le cœur d'un patient qui a développé une encéphalite nécrosante multifocale après avoir été vacciné avec le BNT162b2 (Mörz, 2022). L'immunohistochimie a également révélé l'expression de la protéine spike codée par le vaccin dans les kératinocytes vésiculaires et les cellules endothéliales du derme (Yamamoto et al., 2022)." Malgré une longue voie de développement pilotée par la DARPA de l'armée américaine dans le cadre du programme ADEPT P3 annoncé en 2012, les vaccins génétiques ont été mal conçus par les entrepreneurs sans tenir compte des ramifications biologiques de l'auto-immunité. Pour ne rien arranger, ils ont été précipités dans le développement clinique humain par l'opération Warp Speed et ont été trop largement déployés, 92 % de la population américaine s'étant fait injecter au moins une fois selon le CDC. En conséquence, la quasi-totalité de la population américaine est exposée à un risque de manifestation subclinique d'auto-immunité ou en est atteinte.

À ce stade, la meilleure solution est de retirer les vaccins COVID-19 de l'utilisation humaine, comme j'en ai témoigné devant le Sénat américain le 7 décembre 2022. La communauté médicale doit recoller les morceaux en déployant un énorme effort de recherche sur la physiopathologie des lésions vaccinales, en mettant l'accent sur l'auto-immunité. Si vous trouvez "Courageous Discourse" agréable et utile à vos efforts, veuillez vous abonner en tant que membre payant ou fondateur pour soutenir nos efforts visant à vous aider à engager ces discussions avec votre famille, vos amis et vos cercles élargis. Polykretis, P.; Donzelli, A.; Lindsay, J.C.; Wiseman, D.; Kyriakopoulos, A.M.; Mörz, M.; Bellavite, P.; Fukushima, M.; Seneff, S.; McCullough, P.A. Autoimmune Inflammatory Reactions Triggered by the COVID-19 Genetic Vaccines in Terminally Differentiated Tissues. Preprints 2023, 2023030140. https://doi.org/10.20944/preprints202303.0140.v1. Courageous Discourse™ with Dr. Peter McCullough & John Leake est une publication soutenue par les lecteurs. Pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail, envisagez de devenir un abonné gratuit ou payant.