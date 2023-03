Pourquoi trois banques étatsuniennes se sont effondrées en une semaine : L'économiste Michael Hudson explique (Vidéo)

BEN NORTON : Bonjour à tous, je m'appelle Ben Norton et j'ai le plaisir d'être rejoint par Michael Hudson, l'un des économistes les plus importants au monde.

Je tiens d'ailleurs à souhaiter un joyeux anniversaire au professeur Hudson. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars. C'est son anniversaire, et il fête aujourd'hui ses quatre-vingt-quatre ans. Comment vous sentez-vous, Michael ?

MICHAEL HUDSON : Comme tous les autres jours. Je me sens généralement énergique le jour de mon anniversaire parce que je travaille toujours sur un nouveau chapitre et que j'ai tendance à écrire beaucoup à cette période de l'année.

BEN NORTON : Et Michael est extrêmement prolifique. Il a tellement de livres. Aujourd'hui, nous allons parler de nombreux sujets qu'il a abordés dans l'un de ses livres classiques, Killing The Host. Il y explique comment le secteur financier parasite l'économie réelle.

Aujourd'hui, nous allons parler de la crise bancaire qui se déroule aux États-Unis.

En mars dernier, trois banques se sont effondrées en l'espace d'une semaine.

Cela a commencé par une banque californienne spécialisée dans les crypto-monnaies, Silvergate, qui s'est effondrée le 8 mars, puis, deux jours plus tard, la Silicon Valley Bank (SVB). Cette dernière s'est effondrée lors du plus grand bank run jamais réalisé.

Il s'agit de la deuxième plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. C'est aussi la plus grande banque à s'effondrer depuis 2008.

La Silicon Valley Bank disposait de 209 milliards de dollars d'actifs, alors que la plus grande faillite bancaire de l'histoire était celle de Washington Mutual, dont les actifs s'élevaient à 307 milliards de dollars, et ce en 2008.

Le professeur Hudson a écrit sur ce sujet. Il a déjà publié deux articles, qui sont disponibles sur geopoliticaleconomy.com. Je les renvoie à la description ci-dessous. Le premier article est le suivant "Pourquoi le système bancaire américain est en train de s'effondrer".

Michael, commençons par votre argument de base, à savoir pourquoi vous pensez que ces banques se sont effondrées - d'abord Silvergate, puis Silicon Valley Bank, et pourquoi vous pensez qu'elles s'effondrent, et quelle a été la réponse de la Réserve fédérale (la Fed).

MICHAEL HUDSON : Pour comprendre pourquoi elles s'effondrent, il faut comparer avec ce qui s'est passé en 2008 et 2009.

Ce krach est beaucoup plus grave.

En 2008 et 2009, Washington Mutual s'est effondrée parce que c'était une banque malhonnête. Elle accordait des prêts hypothécaires frauduleux, des prêts hypothécaires de pacotille.

Elle aurait dû être autorisée à faire faillite en raison de cette fraude

La fraude et l'effondrement des subprimes étaient des fraudes généralisées dans l'ensemble du système financier. Citibank était l'un des pires délinquants. Countrywide, Bank of America.

Il s'agit de banques individuelles qui auraient pu être autorisées à faire faillite et les hypothèques auraient pu faire ce que le président Obama avait promis de faire.

Les hypothèques auraient pu être ramenées à leur valeur de marché réaliste, ce qui aurait coûté à peu près autant que le paiement d'un loyer mensuel. Et les escrocs auraient été sortis du système.

Mon collègue Bill Black, de l'université du Missouri à Kansas City, a décrit tout cela dans The Best Way To Rob A Bank Is To Own One (La meilleure façon de voler une banque est d'en posséder une).

Le problème, c'est que l'administration Obama a fait volte-face et est revenue sur tout ce qu'elle avait promis à ses électeurs.

Il avait promis d'amortir les prêts, de maintenir les détenteurs de prêts hypothécaires à risque dans leurs maisons, mais d'amortir les prêts à leur juste valeur et d'annuler la fraude.

Au lieu de cela, dès qu'il a pris ses fonctions, il a invité les banquiers à la Maison Blanche et leur a dit : "Je suis le seul à me tenir entre vous et la foule avec les fourches".

[Par "la foule avec les fourches", il entendait principalement les acheteurs noirs et hispaniques, les créanciers hypothécaires, qui étaient les principales victimes de la fraude des subprimes.

Il a renfloué les banques et ordonné à la Fed d'entreprendre quinze années d'assouplissement quantitatif (QE). La Fed a dit : "Les hypothèques valent moins que - la valeur de la propriété ne suffit pas à couvrir tous les dépôts bancaires, parce que les banques ont fait de mauvaises hypothèques".

"Comment sauver les banques qui ont fait de fausses déclarations sur la valeur de ce qu'elles possèdent ?"

"Nous allons réduire les taux d'intérêt à zéro. Nous allons stimuler la plus grande inflation du prix des actifs de l'histoire."

"Nous allons injecter neuf mille milliards de dollars pour soutenir le crédit bancaire - inonder le marché de crédits - de sorte qu'au lieu de ramener les prix de l'immobilier à un niveau abordable, nous pourrons les rendre encore plus inabordables."

"Et cela rendra les banques beaucoup plus riches. Cela rendra les 1% du secteur financier beaucoup plus riches. Cela rendra les propriétaires beaucoup plus riches. C'est ce que nous allons faire."

En abaissant les taux d'intérêt, ils ont créé le plus grand boom du marché obligataire de l'histoire américaine. Les taux d'intérêt sont passés d'un niveau élevé en 2008 à un niveau presque nul.

Il en a résulté une inflation des prix des actions et des obligations.

Et le résultat a été un creusement des inégalités pour les Américains, parce que la plupart des actions et des obligations sont détenues par les 10 % les plus riches, et non par les 90 % les plus pauvres.

Par conséquent, si vous faites partie des 10 % de la population qui possèdent des actions et des obligations, votre richesse augmente considérablement.

Si vous faisiez partie des 90 %, vos salaires n'augmentaient pas et, en fait, votre niveau de vie était réduit, non seulement par l'inflation, mais aussi par le fait qu'une part de plus en plus importante de vos revenus devait être consacrée au paiement de loyers et d'intérêts au secteur FIRE (finance, assurance et immobilier).

Enfin, il y a un an, la Réserve fédérale a déclaré : "Il y a un problème. Maintenant que le COVID est terminé, les salaires commencent à augmenter."

"Il faut que deux millions d'Américains se retrouvent au chômage pour que les salaires baissent, que les entreprises fassent plus de profits et que le cours des actions augmente."

"Parce que si nous ne provoquons pas le chômage, si nous n'abaissons pas les niveaux de salaire pour l'Amérique, alors les niveaux de profit diminueront et les prix des actions redescendront, et notre travail à la Fed est d'augmenter les prix des actions, les prix des obligations et les prix de l'immobilier."

Finalement, ils ont commencé à augmenter les taux [d'intérêt] pour - comme ils l'ont dit - "freiner l'inflation".

Quand ils disent "inflation", ils veulent dire "hausse des salaires".

Et même si les salaires ont augmenté, ils n'ont pas augmenté autant que les prix à la consommation.

Et les prix à la consommation ont augmenté, non pas à cause des pressions salariales, mais pour deux raisons.