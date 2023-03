Pourquoi vous devriez détruire votre Smart Phone dès maintenant (Off Guardian)

Pourquoi vous devriez détruire votre téléphone Smart Phone dès maintenant Article originel : Why You Should Destroy Your Smart Phone Now Par Simon Elmer* Off Guardian, 28.03.23

Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Pendant les deux années de confinement, les smartphones ont été l'instrument sur lequel les fidèles de la COVID ont téléchargé les applications logicielles (ou applications) qui les ont connectés au programme de suivi Test and Trace qui identifiait et enregistrait leur localisation, leurs mouvements, leurs associations et leurs contacts personnels.

Depuis qu'ils sont entrés dans nos vies en 2008, les smartphones sont devenus notre mémoire et notre cerveau externalisés, remplaçant l'un et l'autre par la commodité de n'avoir à se souvenir de rien ou à penser par soi-même. Si vous ne me croyez pas, répondez à cette question sans regarder votre smartphone. Qu'est-ce que 9 x 13 ? Quelle était la capitale de la République fédérale socialiste de Yougoslavie ? En quel mois de quelle année le Royaume-Uni a-t-il envahi l'Irak à la fin de la coalition menée par les États-Unis ? Avant l'avènement des smartphones, tous les enfants britanniques connaissaient les réponses à ces questions. Aujourd'hui, aucun adulte ne le sait.

Les téléphones dits "intelligents" - qu'il serait bien plus juste d'appeler "téléphones muets" - combinent un téléphone portable avec une montre, une carte routière, un atlas touristique du monde, un appareil photo numérique, une chaîne stéréo personnelle, une collection musicale, un magnétoscope, un agenda, une calculatrice, une carte de crédit, une carte de transport, une clé de bureau, une lampe de poche, un journal, une télévision, de quoi lire dans le train, et sans doute bien d'autres choses encore.

Les smartphones sont l'instrument qui permettra de suivre notre empreinte carbone afin de surveiller et de contrôler la quantité de viande, de produits laitiers, d'énergie, de pétrole, d'essence et d'autres produits auxquels l'État britannique chargé de la biosécurité - aux termes des accords de l' Agenda 2030 signés par le gouvernement britannique en 2015 - nous coupera progressivement l'accès d'ici à 2030.

Les smartphones sont l'instrument qui surveillera et enregistrera le nombre de fois où nous quittons ou entrons dans notre zone de pâturage de 15 minutes actuellement mise en œuvre par nos autorités publiques pour restreindre et limiter notre liberté de mouvement sous prétexte de "sauver la planète".

En vertu de la loi de 2017 sur l'économie numérique, ces autorités publiques comprennent le Cabinet Office ; le Home Office ; le Department for Defence ; HM Treasury ; le Ministry of Justice ; le Department for Education ; le Department for Business, Energy and Industrial Strategy ; le Department for Work and Pensions ; le Department for Communities and Local Government ; le Department for Culture, Media and Sport ; le Department for Transport ; le Department for Food, Environment and Rural Affairs ; Her Majesty's Revenue and Customs ; tous les conseils de comté, de district et de Londres ; la Greater London Authority ; le Council of the City of London ; toutes les autorités chargées des incendies et des secours ; toutes les autorités de police ; toutes les autorités chargées de l'éducation ; toutes les autorités chargées du gaz et de l'électricité ; HM Land Registry ; et, en vertu de la section 35 , toute autre autorité publique, ou agent privé fournissant un service à une autorité publique, désignée dans un but spécifique justifiant l'accès à ces données.

Les smartphones sont la première génération de la biotechnologie qui est déjà implantée dans notre corps sous la forme de médicaments ingérés portant des micropuces qui enregistrent l'observance, de colorants à points quantiques dans les thérapies géniques injectées comme vaccins contre la dernière pandémie menaçant la civilisation déclarée par l'OMS, et de microprocesseurs implantés sous notre peau pour la facilité et la commodité des paiements sans contact. Les téléphones intelligents sont le précurseur de ce que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, a déclaré de manière précise et prophétique : "la fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques" dans l'avenir proche qu'il a planifié pour nous.

Les smartphones sont le moyen par lequel notre respect des mesures de verrouillage, des mandats de masquage et des programmes de thérapie génique dictés par le Traité de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies de l'Organisation mondiale de la santé et mis en œuvre par l'État britannique chargé de la biosécurité sera surveillé, enregistré et mis en œuvre, entre autres, en coupant notre accès à la grille électronique et numérique.

Les smartphones sont donc la technologie de notre asservissement, et le fait que, sachant tout cela comme de plus en plus d'entre nous, nous ne voulons toujours pas nous en débarrasser, montre à quel point nous sommes dépendants de cette technologie, à quel point elle a pénétré profondément dans notre psychologie et, en fait, dans notre biologie. Comme les prisonniers contraints de construire le camp dans lequel ils sont enfermés, nous continuons à payer des sommes croissantes pour nos smartphones, à améliorer notre prison chaque fois que nous y sommes invités, et à exiger que ses installations soient régulièrement rendues plus efficaces grâce aux technologies les plus récentes.

En réalité, nous ne programmons pas les smartphones et nous ne les utilisons pas. Ils nous programment, ils changent la façon dont nous les utilisons. Ils nous utilisent. Avec l'essor de la voiture en tant que commodité largement disponible entre les années 1950 et 1960, quelqu'un a observé que, si des extraterrestres visitaient la Terre, ils penseraient que les voitures sont la forme de vie dominante, et que nous sommes simplement la source d'énergie qui, en y entrant, leur permet de se déplacer - un peu comme la nourriture l'est pour nous. Soixante-dix ans et deux révolutions industrielles plus tard, nous sommes désormais le composant organique qui fait fonctionner les smartphones et qui, ce faisant, leur permet de se reproduire en nombre et d'augmenter leur puissance - avant tout sur nous. Telle est, dans ses grandes lignes, la fonction de l'être humain dans l'État mondial de biosécurité. Et si nous continuons à penser que nous utilisons nos smartphones - comme ils nous ont programmés à le penser - ceux qui les programment auront un contrôle total sur nous.

Alors, disons que pour un instant - symboliquement au moins, ou mieux encore en prévision d'une séparation future et définitive - jetez votre smartphone maintenant, pendant que vous lisez cet article. Levez-vous et jetez-le à la poubelle. Et si vous ne pouvez même pas faire cela - et j'imagine que peu d'entre vous le feront - je vous invite à réfléchir à cette dépendance aux technologies de la quatrième révolution industrielle.

Un smartphone n'est pas un outil. Ce n'est pas une "commodité". C'est de la biotechnologie, et le fait qu'il ne soit pas encore implanté dans notre corps ne signifie pas qu'il n'est pas déjà devenu une partie de nous - et une partie de nous à laquelle vous venez de montrer que vous êtes prêt à sacrifier votre liberté plutôt que de vous en débarrasser. En effet, ces trois dernières années de lâcheté et d'obéissance ont démontré que, en tant que sujets obéissants du capitalisme, nous défendrons notre esclavage avec bien plus de véhémence que nous ne défendrons nos libertés.

En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, le poète surréaliste André Breton déclarait : "Liberté couleur d'homme". Ce n'est plus le cas. La liberté, comme l'avait prédit George Orwell cinq ans plus tard, c'est désormais l'esclavage. Parce que l'esclavage est sûr. L'esclavage est pratique. L'esclavage est le bien commun. L'esclavage est désormais la plus haute vertu civique. L'esclavage est notre devoir. L'esclavage est notre destin - alors ne vous embêtez pas à le combattre. Acceptez plutôt votre esclavage. Mettez à jour votre smartphone avec un nouveau modèle.



Faites la queue pendant des heures devant les boutiques Apple ou Google. Enveloppez vos chaînes dans un beau portefeuille en cuir. Téléchargez la dernière application de votre esclavage. Montrez-la à vos amis et vantez ses nouvelles vitesses améliorées. Ne le laissez jamais, jamais, vous quitter. Placez-le sous votre oreiller avant de vous endormir pour qu'il vous dise si vous avez bien dormi. Regardez son écran dès que vous vous réveillez. Car il est votre meilleur ami, votre grand frère, l'amant qui ne vous trahira jamais et que vous avez toujours souhaité avoir. C'est votre unique source de vérité, comme nous l'a dit Jacinda Ardern. Ne faites confiance à personne d'autre !