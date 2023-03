Poutine est-il en train de gagner ? L'ordre mondial est en train de changer en sa faveur (The Spectator)

Poutine est-il en train de gagner ? L'ordre mondial est en train de changer en sa faveur Article originel : Is Putin winning? The world order is changing in his favour Par Peter Frankopan The Spectator, 4.03.23

"Il ne s'agit pas du tout de l'Ukraine, mais de l'ordre mondial", a déclaré Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères, un mois après l'invasion. Le monde unipolaire est en train de sombrer irrémédiablement dans le passé... Un monde multipolaire est en train de naître". Les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde, en d'autres termes - un message qui résonne dans des pays qui se sont longtemps méfiés de la puissance étatsunienne. La coalition de base de l'Occident reste peut-être solide, mais elle n'a pas réussi à convaincre de nombreux pays qui ont refusé de prendre parti. La mission diplomatique de Moscou visant à établir des liens et à affiner un discours au cours de la dernière décennie a porté ses fruits.



Prenez l'exemple de l'Afrique. En mars de l'année dernière, 25 États africains sur 54 se sont abstenus ou n'ont pas voté une motion de l'ONU condamnant l'invasion, malgré l'énorme pression des puissances occidentales. Leur refus de se ranger clairement du côté de l'Ukraine témoignait des efforts diplomatiques continus de la Russie dans le monde en développement.

Il y a un an, Naledi Pandor, ministre des affaires étrangères d'Afrique du Sud, a exhorté la Russie à se retirer. Après la visite de M. Lavrov il y a quelques semaines, on a demandé à Mme Pandor si elle avait répété ce sentiment à son homologue russe. Elle a répondu que c'était "approprié" l'année dernière, mais que le répéter maintenant "me ferait paraître assez simpliste et infantile". Mme Pandor a ensuite salué les "relations économiques bilatérales croissantes" entre Pretoria et Moscou, et les deux pays ont marqué l'anniversaire de la guerre par des exercices militaires conjoints.

Il y a aussi les pays d'Afrique du Nord, qui ont aidé la Russie à compenser l'effet économique des sanctions occidentales. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte ont tous, au cours de l'année écoulée, importé du diesel russe et d'autres huiles raffinées, ainsi que des produits chimiques.

Vladimir Poutine cultive délibérément cette alliance de nations qui se sentent victimes de l'impérialisme occidental et place la Russie à sa tête. L'Occident veut voir la Russie "comme une colonie", a-t-il déclaré en septembre. Ils ne veulent pas d'une coopération égale, ils veulent nous voler".

Ce message est également bien reçu dans une grande partie de l'Asie, où plus d'un tiers des pays ont refusé de condamner la Russie lors du vote initial des Nations unies, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud, où les vagues de sentiments anti-occidentaux et anticapitalistes continuent de déferler.

Comme l'a dit l'ancien ambassadeur de l'Inde en Russie, Venkatesh Varma, la semaine dernière : Nous n'avons pas accepté la vision occidentale du conflit. En fait, il y a très peu d'adeptes de cette approche dans le Sud. Il ne parle pas au nom du gouvernement indien. Pourtant, l'Inde, ainsi que la Chine et l'Afrique du Sud, se sont abstenues la semaine dernière de voter une autre résolution des Nations unies exigeant le retrait de la Russie d'Ukraine. Sur 193 membres, 141 ont voté en faveur de la résolution et 32 se sont abstenus. Sept ont voté contre, la Russie étant rejointe par le Belarus, l'Érythrée, le Mali, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie.

L'idée que c'est l'Amérique et ses alliés qui sont les sources de la perturbation et de l'instabilité mondiales est toujours d'actualité. Les revers en Afghanistan et l'idée que la guerre en Ukraine a eu lieu à cause de l'expansion de l'OTAN ont alimenté un récit, et même de la sympathie, pour l'idée que Poutine se dresse simplement contre l'Occident (ce qui explique pourquoi la Corée du Nord a expédié des obus d'artillerie et l'Iran a fourni des drones kamikazes).

Poutine est passé maître dans l'art d'attiser le sentiment anti-étatsunien. Dans son discours à l'Assemblée fédérale la semaine dernière, il a fait référence aux interventions militaires occidentales en Yougoslavie, en Irak, en Libye et en Syrie. Ces interventions ont montré que l'Occident a agi "sans vergogne et avec duplicité... Ils ne seront jamais en mesure de se laver de cette honte".



Regardez comment l'Ukraine a été soutenue, a-t-il ajouté, alors que d'autres ont été abandonnés. Plus de 150 milliards de dollars ont été dépensés pour aider et armer Kiev, a-t-il déclaré, alors que les pays les plus pauvres du monde n'ont reçu que 60 milliards de dollars d'aide. Qu'en est-il de tous ces discours sur la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la protection de l'environnement ?

La Russie de Poutine revendique même audacieusement le haut du pavé en matière de discrimination raciale. Dans un discours prononcé il y a six mois, Poutine a déclaré : La russophobie qui s'exprime aujourd'hui dans le monde entier n'est rien d'autre que du racisme". La Russie exploite ainsi habilement la culpabilité occidentale à l'égard de son passé colonial, tout en se présentant comme le principal porte-parole de ce que Lavrov appelle "la majorité internationale". Au cours des longs siècles de colonialisme, de diktat et d'hégémonie, a déclaré Poutine la semaine dernière, l'Occident a pris l'habitude de tout se permettre, de cracher sur le monde entier.

Dans le même temps, le président russe fait appel au conservatisme social du monde. C'est pourquoi, la semaine dernière, il a pointé du doigt les contorsions de la Communion anglicane à propos du mariage homosexuel et d'un Dieu "neutre", les qualifiant de "catastrophe spirituelle". De tels propos sont bien accueillis par les populations les plus dévotes de la planète, qui ont tendance à considérer les débats sur les LGBTQ comme une preuve de la dépravation et de la décadence de l'Occident. Ce n'est pas pour rien que RT, la chaîne d'information du Kremlin, a passé des années à attiser la guerre culturelle...



