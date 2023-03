Prenez le vaccin et vivez éternellement ! Il suffit de ne pas mourir entre-temps (Substack)

Prenez le vaccin et vivez éternellement ! Il suffit de ne pas mourir entre-temps

Article originel : Take the Jab and Live Forever! Just don't die in the meantime



Substack, 09.03.23

Comme pour les bus, il faut attendre plus de six mois pour obtenir les données de l'Office for National Statistics (ONS), puis deux publications arrivent en l'espace de quelques semaines. Le 21 février 2023, l'ONS a publié son ensemble de données sur les décès en fonction du statut vaccinal et, hier, il s'est penché sur "l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 estimée à partir des variables du recensement 2021 en Angleterre entre le 31 mars et le 20 mars 2022".

La publication de février ayant fait l'objet de nombreuses analyses, je me pencherai aujourd'hui sur les dernières données relatives à l'efficacité des vaccins. Mais je vous préviens, ce sont de bonnes nouvelles : faites autant de vaccins que vous le pouvez et votre vie sera prolongée ! Nous assistons aux résultats d'un remède miracle. Mettez-en dans les yeux d'un aveugle et je ne serais pas surpris qu'il retrouve la vue. Selon les dernières données, l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation pour la Covid était de 52,2 % pour une dose, de 55,7 % pour une deuxième dose et de 77,6 % après le rappel. L'efficacité du vaccin contre la mortalité due à la Covid-19 était de 58,7 % pour une première dose, de 88,6 % pour une deuxième dose et de 93,2 % pour une troisième dose.

Une question qui n'est pas abordée correctement dans la publication de l'ONS est de savoir pourquoi vous avez 100 % PLUS de chances d'être hospitalisé avec la Covid trois mois après votre première dose ? Une réponse évidente à cette question est que les personnes qui n'ont pas reçu leur deuxième dose étaient probablement trop malades pour le faire et ont donc peut-être été hospitalisées à plusieurs reprises. Il se peut qu'elle ait attrapé la Covid à l'hôpital ou que le test ait produit un faux positif. Quoi qu'il en soit, l'ONS se contente de dire que cela peut être dû au fait que les différences de santé n'ont pas toutes été prises en compte. Je pense qu'ils auraient dû examiner cette question plus en détail. Mais passons maintenant à la partie intéressante qui montre que toutes leurs statistiques sur l'efficacité des vaccins sont absurdes - la mortalité des non-Covid.

Comme vous pouvez le constater, à l'exception de la catégorie "Première dose : après 3 mois", si vous avez reçu un vaccin contre la Covid, vous avez moins de chances de mourir que les personnes non vaccinées. Chaque groupe est ajusté trois fois. D'abord en fonction de l'âge (vert clair), puis en fonction de l'âge et des données sociodémographiques (bleu clair) et enfin entièrement (bleu foncé). Les données entièrement ajustées montrent que si vous avez été vacciné trois fois ou plus, vous avez 50 % de risques en moins de mourir de quoi que ce soit qu'une personne non vaccinée ! C'est un véritable miracle. Pour être honnête avec l'ONS, il l'admet lui-même. Ils disent que "comme la vaccination contre le coronavirus ne devrait pas fournir de protection contre la mortalité non-Covid-19, nous pouvons utiliser la mortalité non-Covid-19 comme résultat de contrôle pour évaluer la quantité de facteurs de confusion restants dans notre modèle. Le risque de décès ne devrait pas différer entre les groupes de statut vaccinal si tous les facteurs de confusion étaient pris en compte, le vaccin n'a pas d'effet sur la mortalité non-Covid et tous les décès causés par le Covid-19 ont été correctement classés comme des décès impliquant le Covid-19... Cela indique la présence de facteurs de confusion résiduels, malgré la prise en compte de facteurs sociodémographiques récents et de différentes sources de données sur la santé".



Les facteurs de confusion utilisés par l'ONS pour ajuster les données sont les suivants : l'âge le jour du recensement (21 mars 2021)

le sexe

le groupe ethnique déclaré

l'appartenance religieuse

la région de résidence

indice de privation multiple

niveau de qualification le plus élevé

maîtrise de la langue anglaise

classification socio-économique des statistiques nationales (NS-SEC)

statut de travailleur clé, dérivé de la classification standard des professions (SOC) 2020

classification

résidence dans une maison de soins

problème de santé ou handicap à long terme

état de santé général autodéclaré

indice de masse corporelle (IMC)

nombre de comorbidités telles que définies dans le modèle QCOVID

fragilité

hospitalisation au cours des 21 derniers jours

Pourtant, même après tous ces ajustements, les données montrent que les personnes dont le vaccin a été suivi de rappel ont 50 % de chances en moins de mourir de quoi que ce soit, ce qui est manifestement faux. Cela montre à quel point leurs données sur l'efficacité des vaccins contre le Covid doivent être inexactes. Dans la publication, ils affirment également que "les cas d'effets indésirables étant rares, nous pouvons supposer que le risque de décès non lié à la Covid-19 devrait être similaire ou proche de zéro s'il n'y a pas de facteurs de confusion résiduels". Je ne présumerais de rien, ONS, ce n'est pas de la bonne science. Vous devriez être ouvert à la possibilité que les événements indésirables ne soient pas rares et que le risque de décès non-Covid ne soit pas similaire. Enfin, un petit truc que nous connaissons et aimons tous et qui brouille complètement les pistes.

Le groupe non vacciné comprend toute personne dont la première dose remonte à moins de 21 jours. Ainsi, pendant trois semaines, vous comptez comme non vacciné alors que vous ne l'êtes manifestement pas. Et l'ONS se demande pourquoi les chiffres ne concordent pas !

Encore une fois, pour être juste envers l'ONS, il a été clair que le groupe non vacciné comprend les personnes ayant reçu leur première dose il y a moins de 21 jours et, selon lui, cela ne s'applique pas à ses statistiques de mortalité de février. Enfin, pourquoi les données s'arrêtent-elles en mars 2022, c'est-à-dire il y a une année entière ? Ils disposent des données jusqu'en décembre 2022 parce qu'ils les ont utilisées dans leur publication de février. En tant que sceptique, je regarderais la hausse de la surmortalité à partir d'avril 2022 l'année dernière et je me demanderais s'il y a un lien. J'ai demandé à la directrice de l'ONS, Sarah Caul, d'en expliquer la raison, et je mettrai à jour la réponse si elle me la donne.

En conclusion, soit nous avons assisté à l'invention d'un médicament miracle qui réduit le risque de décès de 50 %, soit les statistiques sont erronées. Et si ces statistiques sont fausses, combien d'autres statistiques sont fausses ? Et si ces statistiques, un an plus tard, sont erronées, combien de statistiques d'il y a un an étaient erronées ? Vous savez, celles qui ont été utilisées pour licencier des personnes, les empêcher de participer à la vie sociale ou de voyager dans d'autres pays.