Préparez-vous à recevoir une nouvelle série de vaccins contre la Covid au printemps : Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, les résidents des maisons de soins et les personnes vulnérables bénéficieront d'une offre de vaccination complémentaire à partir de la mi-avril (Daily Mail)

Préparez-vous à recevoir une nouvelle série de vaccins contre la Covid au printemps : Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, les résidents des maisons de soins et les personnes vulnérables bénéficieront d'une offre de vaccination complémentaire à partir de la mi-avril.

Article originel : Get ready for another batch of Covid vaccines this spring: All over-75s, care home residents and vulnerable people to get top-up jab offer from mid-April

Daily Mail, 7.03.23