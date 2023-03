La multinationale des hydrocarbures multiplie aujourd'hui de nombreuses stratégies pour s'assurer le soutien - diplomatique, économique et militaire - des autorités françaises dans le développement de son méga-projet pétrolier dans ce pays. Au cœur de cette machinerie se trouve le système des portes tournantes : le rapport révèle l'étendue des allers-retours de hauts fonctionnaires entre Total et différents ministères et institutions-clés.